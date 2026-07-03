El rendimiento escolar durante el Mundial 2026 podría caer hasta un 12% en México, lo que equivale a perder casi tres meses de aprendizaje debido a la fiebre futbolera y el inicio de las vacaciones de verano.

La combinación de los partidos de la Copa del Mundo y la inactividad del periodo vacacional provoca que los estudiantes reduzcan drásticamente su tiempo de estudio. Según especialistas de Kumon y el Journal of Public Economics, el exceso de tiempo frente a las pantallas siguiendo el torneo dificulta la concentración, agrava el rezago educativo y genera una pérdida de conocimientos que solo puede contrarrestarse manteniendo rutinas de 20 minutos diarios de lectura o matemáticas.

¿Por qué baja el rendimiento escolar durante el Mundial 2026?

Una caída de hasta el 12% en el desempeño académico, provocada por la reducción de actividades escolares propias del periodo vacacional y el seguimiento de los partidos de la Copa del Mundo, podría representar una pérdida equivalente a entre dos y medio y tres meses de aprendizaje, advirtieron especialistas.

La combinación de ambos eventos podría pasar factura al aprendizaje de miles de estudiantes, al causar una disminución del rendimiento académico y la pérdida de conocimientos adquiridos durante el ciclo escolar, por lo que recomendaron mantener durante este periodo hábitos como leer o realizar ejercicios matemáticos al menos durante 20 minutos al día.

De acuerdo con estudios publicados por el Journal of Public Economics, retomados por Kumon, el impacto es mayor entre estudiantes de educación básica y media superior, particularmente entre hombres aficionados al futbol, quienes suelen destinar menos tiempo al estudio durante las semanas que dura la competencia.

Asimismo, el especialista en educación y gerente para la zona norte de Kumon México, César Núñez, explicó que la expectativa generada por los encuentros mundialistas y el incremento en el tiempo frente a pantallas reducen tanto las horas disponibles para estudiar como la calidad de la preparación académica.

"Hemos analizado el efecto que se registra durante este periodo, que coincide con los exámenes finales de diferentes niveles educativos, y encontramos una afectación que puede contrarrestarse durante las vacaciones con apenas 20 minutos diarios de lectura o ejercicios matemáticos", señaló.

Además, recordó que México y diversos países de América Latina todavía enfrentan un rezago educativo acumulado desde el año 2020, por lo que consideró fundamental reforzar los hábitos de aprendizaje y evitar que la pausa escolar amplíe las brechas existentes.

Aumenta riesgo entre los más aficionados

Núñez indicó que este comportamiento también puede observarse durante el Mundial que actualmente se desarrolla, ya que la gran cantidad de partidos, sumada al seguimiento constante de resultados y contenido deportivo a través de teléfonos inteligentes y redes sociales, incrementa las distracciones y dificulta la concentración en las actividades escolares.

Con base en evaluaciones diagnósticas aplicadas en México, Kumon ha identificado un deterioro académico equivalente a cerca de tres ciclos escolares en distintos niveles educativos, acompañado de una creciente dificultad para mantener la atención en alumnos de educación básica y media superior.

Como parte de su metodología educativa, Kumon ofrece programas de matemáticas, lectura e inglés orientados a fortalecer habilidades como la comprensión lectora, el razonamiento lógico y el aprendizaje autónomo, con el objetivo de que los estudiantes mantengan un avance constante durante el ciclo escolar y en los periodos vacacionales.

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