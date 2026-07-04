Alex Serna: hallan sin vida a activista ambiental desaparecido en Guerrero

El trágico desenlace del comunicador Alex Serna, hallado sin vida tras denunciar la operación ilegal de una industria local, enciende las alarmas nacionales sobre la extrema vulnerabilidad que enfrentan los reporteros independientes en las regiones más complejas.

Hallan sin vida al periodista Alex Serna en la Costa Grande

ESPECIAL

El gremio periodístico y las organizaciones civiles se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido de forma pública en los medios alternativos como Alex Serna. El activista de 39 años había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de junio.

La lamentable noticia fue validada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG). A través de un pronunciamiento oficial, la institución expresó sus condolencias a la familia y exigió a las fiscalías correspondientes una indagatoria exhaustiva para esclarecer el crimen.

FACEBOOK/ALEXSERNA

Serna era una figura ampliamente respetada en la región de la Costa Grande por su labor de documentación y denuncia de afectaciones ambientales. Su trabajo independiente incomodaba de forma constante debido a sus investigaciones sobre despojo de tierras y corrupción inmobiliaria.

Las claves del hallazgo y los días en el servicio forense

De acuerdo con los datos recabados por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el cuerpo del activista fue localizado el pasado 22 de junio, apenas dos días después de que se perdiera el contacto total con él en el municipio de Zihuatanejo de Azueta .

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, específicamente en el tramo comprendido entre las comunidades de Coyuquilla Norte y Arroyo Seco, pertenecientes geográficamente al municipio de Petatlán.

El cadáver del comunicador fue abandonado en el interior de un tambo azul y cubierto con bolsas plásticas. Debido a las condiciones del hallazgo, los restos permanecieron varios días en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la localidad en calidad de no identificado.

La identidad del reportero se corroboró formalmente hasta que sus familiares acudieron a las instalaciones del anfiteatro para realizar el reconocimiento oficial de las características físicas del cuerpo, permitiendo el inicio formal de las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta el momento, los médicos legistas de la fiscalía local no han emitido un dictamen público respecto a la causa exacta de la muerte. Tampoco se han reportado personas detenidas o líneas de investigación oficiales sobre los autores materiales del homicidio.

Su última denuncia ambiental

El mismo día en que se perdió su rastro, Alex publicó un video en redes sociales exponiendo presuntas irregularidades operativas de un consorcio industrial. En dicha transmisión, el activista señaló directamente a la compañía ubicada formalmente en la comunidad costera de La Saladita, dentro del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca.

Serna identificó a un ciudadano de nombre Frank “N” como el supuesto propietario del establecimiento. De acuerdo con los documentos obtenidos por el periodista mediante solicitudes de transparencia oficial, la planta operaba al margen de las normatividades ecológicas del país.

Falta de permisos federales: La investigación de Serna demostró que la empresa carecía de autorizaciones de impacto ambiental y de concesiones legales de agua.

Historial de intimidaciones: El 26 de febrero de 2026, el comunicador reportó ataques digitales y hackeos a su página de Facebook, atribuyéndolos a "alguien poderoso".

Amenazas directas de muerte: El 4 de marzo, Serna exhibió mensajes del perfil "Animo Animo" donde le advertían que tenían su ubicación exacta y que "no estaban jugando".

Convocatoria a la protesta civil: Organizaciones defensoras de la libertad de expresión convocaron a una manifestación este sábado 4 de julio frente al Ayuntamiento de Zihuatanejo.

Cabe aclarar que hasta el momento no se encuentran indicios que señalen a dicha empresa u otro organismo como principal sospechoso de la desaparición y deceso del activista Alex Serna. La misteriosa desaparición y la posterior localización sin vida del reportero evidencian los riesgos de ejercer el periodismo de investigación en las zonas rurales. La comunidad civil organizada exige bajo las consignas "¡No a la desaparición!" y "¡No al silencio!" que este caso no quede impune.

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BB