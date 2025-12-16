Padrón telefónico: Guía para registrar tu línea AT&T paso a paso

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) autorizó la creación de un padrón de telefonía con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar que continúen delitos telefónicos como la extorsión. La medida será obligatoria para todos los números de teléfono en México, incluidos los de la compañía AT&T.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se informó que, a partir del 6 de enero de 2026, los usuarios deberán vincular sus líneas telefónicas a su identidad. A continuación, te explicamos cómo y dónde realizar este trámite si eres cliente de AT&T.

El nuevo decreto oficial establece que cada línea telefónica deberá estar asociada a una persona física o moral como parte de un mecanismo de reconocimiento federal. Esto obliga a las operadoras telefónicas a recopilar los datos personales de sus usuarios con fines de identificación.

Entre los documentos solicitados para llevar a cabo este proceso se encuentran la CURP y una identificación oficial, como el INE o el pasaporte. En caso de no cumplir con la disposición federal, la línea será bloqueada o suspendida de manera temporal hasta que se realice la vinculación correspondiente.

¿Cómo hacer la vinculación de mi línea telefónica AT&T?

Registrarte en el padrón telefónico es un proceso sencillo y con pocos pasos, ya que la mayor parte del trámite recae en la compañía a la que estés afiliado, en este caso AT&T.

Para iniciar la vinculación, basta con ponerte en contacto con la operadora, presentar los documentos previamente mencionados, esperar la validación de tu identidad y firmar la autorización que se te proporcionará con los términos y condiciones del acuerdo.

Cabe destacar que los datos personales que proporciones serán resguardados por la empresa conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿A dónde acudir para hacer la asociación de tu número AT&T?

Por instrucciones del Gobierno de México, las operadoras telefónicas como AT&T están obligadas a ofrecer dos modalidades para realizar la vinculación: presencial y digital.

Registro presencial

Acude a un centro de atención AT&T con tu identificación oficial vigente.

El personal te mostrará el Aviso de Privacidad conforme a la ley.

Se validará tu identidad y CURP mediante fuentes oficiales, incluido el Renapo.

Tras la verificación, se generará un folio de registro con fecha y hora.

Una vez concluido el proceso, los servicios contratados de tu línea quedarán habilitados.

Registro en línea

El trámite digital se realizará a través de la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles de AT&T.

Una vez que cuentes con tu SIM, AT&T te enviará un SMS, correo electrónico, mensaje instantáneo o notificación desde su app o portal web con un enlace para iniciar la vinculación.

El enlace tendrá un formato similar a: https://www.(nombreoperador).com/vinculatulinea.

Al ingresar, se mostrará el Aviso de Privacidad junto con los términos y condiciones.

Deberás cargar tu identificación oficial vigente.

El sistema solicitará una prueba de vida para confirmar tu identidad.

La plataforma validará tu CURP en bases oficiales.

Al finalizar el proceso, se generará un folio de registro y tus servicios de AT&T quedarán habilitados.

También puedes leer: Telcel alerta por cancelación de líneas: Esto debes saber para no perder tu número

En esta modalidad, solo tendrás tres intentos para asociar tu línea. Si no lo logras, deberás acudir de manera presencial a un Centro de Atención AT&T para completar la vinculación.

¿Cuál es la fecha límite para registrar mi línea telefónica AT&T?

De acuerdo con la disposición emitida por la CRT, la fecha límite para asociar tu línea telefónica es el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, todas las líneas que no cumplan con este requisito serán suspendidas y solo podrán reactivarse una vez completado el proceso de vinculación.

Cumplir con este proceso dentro del plazo establecido permitirá evitar la suspensión del servicio y garantizar la continuidad del número telefónico.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP