Martes, 16 de Diciembre 2025

Padrón telefónico: Guía para registrar tu línea AT&T paso a paso

Con la implementación del nuevo padrón establecido por la CRT, AT&T dio a conocer los pasos y los canales disponibles para realizar la vinculación 
 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La asociación de la línea es un trámite necesario para mantener activo el servicio de AT&T. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) autorizó la creación de un padrón de telefonía con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar que continúen delitos telefónicos como la extorsión. La medida será obligatoria para todos los números de teléfono en México, incluidos los de la compañía AT&T.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se informó que, a partir del 6 de enero de 2026, los usuarios deberán vincular sus líneas telefónicas a su identidad. A continuación, te explicamos cómo y dónde realizar este trámite si eres cliente de AT&T.

El nuevo decreto oficial establece que cada línea telefónica deberá estar asociada a una persona física o moral como parte de un mecanismo de reconocimiento federal. Esto obliga a las operadoras telefónicas a recopilar los datos personales de sus usuarios con fines de identificación.

Entre los documentos solicitados para llevar a cabo este proceso se encuentran la CURP y una identificación oficial, como el INE o el pasaporte. En caso de no cumplir con la disposición federal, la línea será bloqueada o suspendida de manera temporal hasta que se realice la vinculación correspondiente.

¿Cómo hacer la vinculación de mi línea telefónica AT&T?

Registrarte en el padrón telefónico es un proceso sencillo y con pocos pasos, ya que la mayor parte del trámite recae en la compañía a la que estés afiliado, en este caso AT&T.

Para iniciar la vinculación, basta con ponerte en contacto con la operadora, presentar los documentos previamente mencionados, esperar la validación de tu identidad y firmar la autorización que se te proporcionará con los términos y condiciones del acuerdo.

Cabe destacar que los datos personales que proporciones serán resguardados por la empresa conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿A dónde acudir para hacer la asociación de tu número AT&T?

Por instrucciones del Gobierno de México, las operadoras telefónicas como AT&T están obligadas a ofrecer dos modalidades para realizar la vinculación: presencial y digital.

Registro presencial

  • Acude a un centro de atención AT&T con tu identificación oficial vigente.
  • El personal te mostrará el Aviso de Privacidad conforme a la ley.
  • Se validará tu identidad y CURP mediante fuentes oficiales, incluido el Renapo.
  • Tras la verificación, se generará un folio de registro con fecha y hora.
  • Una vez concluido el proceso, los servicios contratados de tu línea quedarán habilitados.

Registro en línea

  • El trámite digital se realizará a través de la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles de AT&T.
  • Una vez que cuentes con tu SIM, AT&T te enviará un SMS, correo electrónico, mensaje instantáneo o notificación desde su app o portal web con un enlace para iniciar la vinculación.
  • El enlace tendrá un formato similar a: https://www.(nombreoperador).com/vinculatulinea.
  • Al ingresar, se mostrará el Aviso de Privacidad junto con los términos y condiciones.
  • Deberás cargar tu identificación oficial vigente.
  • El sistema solicitará una prueba de vida para confirmar tu identidad.
  • La plataforma validará tu CURP en bases oficiales.
  • Al finalizar el proceso, se generará un folio de registro y tus servicios de AT&T quedarán habilitados.

En esta modalidad, solo tendrás tres intentos para asociar tu línea. Si no lo logras, deberás acudir de manera presencial a un Centro de Atención AT&T para completar la vinculación.

¿Cuál es la fecha límite para registrar mi línea telefónica AT&T?

De acuerdo con la disposición emitida por la CRT, la fecha límite para asociar tu línea telefónica es el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, todas las líneas que no cumplan con este requisito serán suspendidas y solo podrán reactivarse una vez completado el proceso de vinculación.

Cumplir con este proceso dentro del plazo establecido permitirá evitar la suspensión del servicio y garantizar la continuidad del número telefónico.

