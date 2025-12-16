Padrón telefónico: Guía para registrar tu línea AT&T paso a paso

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) autorizó la creación de un padrón de telefonía con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar que continúen delitos telefónicos como la extorsión. La medida será obligatoria para todos los números de teléfono en México, incluidos los de la compañía AT&T.A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se informó que, a partir del 6 de enero de 2026, los usuarios deberán vincular sus líneas telefónicas a su identidad. A continuación, te explicamos cómo y dónde realizar este trámite si eres cliente de AT&T.El nuevo decreto oficial establece que cada línea telefónica deberá estar asociada a una persona física o moral como parte de un mecanismo de reconocimiento federal. Esto obliga a las operadoras telefónicas a recopilar los datos personales de sus usuarios con fines de identificación.Entre los documentos solicitados para llevar a cabo este proceso se encuentran la CURP y una identificación oficial, como el INE o el pasaporte. En caso de no cumplir con la disposición federal, la línea será bloqueada o suspendida de manera temporal hasta que se realice la vinculación correspondiente.Registrarte en el padrón telefónico es un proceso sencillo y con pocos pasos, ya que la mayor parte del trámite recae en la compañía a la que estés afiliado, en este caso AT&T.Para iniciar la vinculación, basta con ponerte en contacto con la operadora, presentar los documentos previamente mencionados, esperar la validación de tu identidad y firmar la autorización que se te proporcionará con los términos y condiciones del acuerdo.Cabe destacar que los datos personales que proporciones serán resguardados por la empresa conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.Por instrucciones del Gobierno de México, las operadoras telefónicas como AT&T están obligadas a ofrecer dos modalidades para realizar la vinculación: presencial y digital.Registro presencialRegistro en líneaEn esta modalidad, solo tendrás tres intentos para asociar tu línea. Si no lo logras, deberás acudir de manera presencial a un Centro de Atención AT&T para completar la vinculación.De acuerdo con la disposición emitida por la CRT, la fecha límite para asociar tu línea telefónica es el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, todas las líneas que no cumplan con este requisito serán suspendidas y solo podrán reactivarse una vez completado el proceso de vinculación.Cumplir con este proceso dentro del plazo establecido permitirá evitar la suspensión del servicio y garantizar la continuidad del número telefónico.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP