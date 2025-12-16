Telcel alerta por cancelación de líneas: Esto debes saber para no perder tu número

Telcel dio a conocer una modificación relevante que afectará a miles de usuarios en México. Con la entrada en vigor de nuevas disposiciones federales, será obligatorio realizar un proceso de verificación de identidad para poder conservar activa cualquier línea de la compañía.Este procedimiento contará con una fecha límite y con requisitos específicos que es importante conocer con antelación, ya que no cumplirlos podría derivar en la suspensión del servicio.Según información oficial de Telcel, a partir del 7 de enero de 2026 todas las líneas deberán estar vinculadas a una identificación oficial y a la CURP. La medida aplicará tanto para la contratación de nuevos números como para los usuarios que ya cuentan con una línea activa y deseen mantenerla.Telcel informó que el trámite de vinculación podrá llevarse a cabo de dos formas:Para quienes elijan hacerlo en línea, se permitirán hasta tres intentos de validación. Si el proceso no se completa correctamente, será obligatorio acudir de forma presencial a un Centro de Atención Telcel para concluir el trámite.Para completar la vinculación de la línea Telcel, será indispensable presentar una identificación oficial vigente con fotografía, junto con la CURP. Telcel aceptará cualquiera de los siguientes documentos:En el caso de personas extranjeras, el trámite únicamente podrá realizarse con pasaporte vigente o, cuando aplique, con CURP temporal para extranjeros.Independientemente del documento presentado, se solicitarán los siguientes datos:Si el proceso se realiza de manera remota, también será necesaria una prueba de vida, que consiste en una selfie para validar la identidad y comprobar la autenticidad del documento.En caso de que un usuario solicite la desvinculación de su identificación y CURP de una línea Telcel, deberá cumplir los mismos requisitos que se exigen para la vinculación inicial.A partir del 6 de febrero de 2026, Telcel habilitará un Portal de Consulta Telcel, donde los usuarios podrán verificar si existe alguna línea asociada a su CURP (personas físicas) o a su RFC (personas morales).Los usuarios tendrán hasta el 29 de junio de 2026 para completar la vinculación de su línea Telcel. A partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas Telcel no vinculadas serán suspendidas.Mientras la línea permanezca suspendida, solo se permitirá realizar llamadas a números de emergencia, como el 911, 074, 079, 088 y 089, hasta que se complete el proceso de vinculación correspondiente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * XP