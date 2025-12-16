¿Cómo no utilizar las tarjetas de crédito en esta Navidad 2025?

Con la llegada de la Navidad, se incrementa de forma inmediata el uso de las tarjetas de crédito, bien sea para la compra de regalos, o la cena decembrina entre un largo etcétera. Es justo por este detalle —supongamos, endeudarse más de la cuenta— que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) enfatiza en tener una planificación; aquí te contamos todos los detalles.

Planear pagos, comparar precios, checar fechas de corte, evitar disponer del efectivo como si se tuviera a montones y priorizar lo esencial es lo más efectivo de todo. Además, cabe recordar que una tarjeta de crédito, siempre es sinónimo de préstamo, no del sueldo base.

Prácticas para evitar el sobreendeudamiento, según la Condusef

No realizar compras mayores a la capacidad de pago

Evitar retirar efectivo con la tarjeta; es la operación con los intereses más altos

Pagar el total o, al menos, más del mínimo requerido

Conservar recibos para aclaraciones de cargos

Por si todos los consejos anteriores no son suficientes, acá te dejamos cinco claves de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y de la Condusef publicadas en la Revista Conecta.

El crédito es un préstamo, no dinero extra

El crédito no es ingreso adicional. Es dinero prestado que genera intereses y debe devolverse Vivir de acuerdo con los ingresos

Un gasto que no cabe en tu presupuesto terminará en deuda. Revisa lo que ganas contra lo que gastas antes de comprar Comprar según las necesidades

Evita compras digitales impulsivas. Diferencia entre “quiero” y “necesito” Llevar un presupuesto bien claro

Si gastas más de lo que ingresas, debes ajustar de inmediato para evitar deudas crecientes Definir claramente las metas financieras

Tener claridad en tus metas y gastos fijos ayuda a evitar decisiones que afecten tu estabilidad financiera.

