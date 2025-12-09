Los nuevos Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, aprobados el lunes 8 de diciembre por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este marco normativo establece que, a partir del 9 de enero de 2026, cada número celular deberá quedar vinculado a una persona física o moral.

De acuerdo con los "Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles", emitidos por la CRT, todas las personas que utilicen servicios móviles en México tendrán la obligación de registrar sus líneas en un padrón oficial con el fin de seguir haciendo uso del servicio. Esta disposición pretende asociar cada número con su titular para facilitar la prevención de delitos como el fraude o la extorsión telefónica.

CANVA

Documentos necesarios para el registro

Los requisitos que contempla el acuerdo (a partir del artículo 16) cambian según el tipo de usuario. La documentación solicitada es la siguiente:

Personas físicas mexicanas

Quienes sean usuarios individuales deberán presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía

CURP

Estos datos permitirán comprobar la identidad y vincular el número móvil con la persona correspondiente.

Empresas o personas morales

Se solicitará:

Razón social

RFC

Identificación oficial del representante legal

Asimismo, se contempla la posibilidad de realizar el trámite utilizando la Firma Electrónica Avanzada (e.firma) para autenticar la información.

Personas extranjeras

Los usuarios provenientes de otros países tendrán que proporcionar:

Pasaporte vigente

CURP temporal, en caso de ser residentes en México, asociado a su pasaporte

El acuerdo de la CRT establece que las líneas que no se integren al padrón serán desactivadas. En ese caso, el número únicamente podrá emplearse para realizar llamadas de emergencia hasta que se complete el registro correspondiente.

No obstante, la desactivación no implica una pérdida definitiva: la línea podrá reactivarse una vez que el usuario concluya el proceso de alta y siempre que el número continúe disponible.

BB