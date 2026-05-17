Muere agente federal tras enfrentamiento armado en Tamaulipas

Un elemento federal mexicano perdió la vida y otro más sufrió heridas luego de un enfrentamiento armado ocurrido este domingo en Tamaulipas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la dependencia, los agentes pertenecían al Servicio de Protección Federal, corporación responsable de proteger instalaciones estratégicas y personal del Gobierno Federal. El ataque se desencadenó después de que una camioneta chocó contra la unidad oficial en la que viajaban y posteriormente intentó escapar, provocando una persecución en la ciudad de Matamoros que terminó en un intercambio de disparos.

lSobre los hechos ocurridos en #Tamaulipas, informamos: https://t.co/ngfah9h8Vj pic.twitter.com/Zk6F9OG1H8— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 17, 2026

Durante la movilización los oficiales fueron agredidos a tiros

La SSPC señaló que durante la movilización, los oficiales fueron agredidos a tiros por hombres armados y que posteriormente otro vehículo se sumó al ataque, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Como resultado, uno de los agentes sufrió una herida de bala en una pierna y fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica, señaló la autoridad.

"Otro integrante del SPF lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber", agregó, sin precisar la identidad de las víctimas.

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer el ataque y localizar a los responsables, mientras fuerzas de seguridad mantienen un operativo en la zona.

Lee también: CFE explica cuáles son los casos donde usuarios deben comprar medidores especiales

Tamaulipas, ha sido durante años uno de los principales focos de violencia ligada al crimen organizado en México debido a disputas entre grupos criminales por rutas de tráfico de drogas, personas migrantes y combustible.

La región ha registrado recurrentes enfrentamientos armados, ataques contra fuerzas de seguridad y bloqueos carreteros, particularmente en ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

En distintos episodios ocurridos en la última década, policías y agentes federales han sido blanco de agresiones armadas en carreteras y operativos.

En agosto de 2025, por ejemplo, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, fue asesinado en Reynosa en un atentado con granadas y disparos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA