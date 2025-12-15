Avioneta se desploma cerca del aeropuerto de Toluca, esto se sabe

El Gobierno del Estado de México informó este lunes sobre la catastrófica caída de una avioneta que sobrevolaba las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca . El accidente ocurrió en la zona industrial Automotriz y el Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca.

La aeronave involucrada es un jet privado Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, que había despegado de Acapulco con destino a Toluca. A bordo viajaban 10 personas, de las cuales ocho eran pasajeros y dos tripulantes.

De acuerdo con las autoridades, al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil, bomberos de Metepec, Toluca y San Mateo Atenco, así como Grupo Relámpagos, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional , quienes realizaron labores de auxilio y combatieron el incendio que se generó tras el impacto de la aeronave en una zona de bodegas.

Protección Civil, bomberos y fuerzas federales trabajaron de forma coordinada a través del C5. EFE/ F. Gutierrez

La atención de la emergencia se lleva a cabo de manera coordinada a través del C5 del Estado de México , con la activación del Sistema de Comando de Incidentes y la participación de diversas corporaciones.

“Unidades de emergencia atienden un accidente por la caída de una avioneta en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, colonia San Pedro Totoltepec, en Toluca”, informó el C5 a través de su cuenta oficial en X.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que los primeros reportes visuales indican la presencia de al menos seis cuerpos en la zona del impacto, aunque aclaró que esta cifra no es definitiva y deberá confirmarse mediante los peritajes correspondientes.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al área , permitir el paso de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Hasta el momento, se informó que el incendio ya fue controlado y continúan las labores de enfriamiento y remoción de escombros , mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona mientras continúan las labores de remoción e investigación. X/@pciviledomex

