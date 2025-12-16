Padrón de telefonía: ¿Cuáles son los requisitos para vincular mi línea Telcel?

A partir de nuevas disposiciones, será indispensable cumplir con un proceso de vinculación de identidad para mantener activa cualquier línea telefónica Telcel, así lo anunció la compañía.

Este trámite tendrá fecha límite, así como requisitos específicos que conviene conocer con anticipación para evitar la suspensión del servicio.

De acuerdo con la información oficial de Telcel, desde el 7 de enero de 2026 será obligatorio asociar cada línea Telcel a una identificación oficial y a la CURP. Esta medida aplicará tanto para quienes deseen contratar un nuevo número, como para quienes ya cuenten con una línea activa y busquen conservarla.

Opciones para realizar la vinculación de la línea Telcel

Telcel informó que el trámite de vinculación podrá llevarse a cabo de dos formas:

Modalidad presencial: acudiendo a cualquier Centro de Atención a Clientes Telcel en todo el país.

Modalidad en línea: mediante un proceso remoto habilitado por la empresa.

Para quienes elijan hacerlo en línea, se permitirán hasta tres intentos de validación. Si el proceso no se completa correctamente, será obligatorio acudir de forma presencial a un Centro de Atención Telcel para concluir el trámite.

Requisitos para vincular mi línea Telcel

Para completar la vinculación de la línea Telcel, será indispensable presentar una identificación oficial vigente con fotografía, junto con la CURP. Telcel aceptará cualquiera de los siguientes documentos:

INE (credencial para votar)

Pasaporte vigente

CURP biométrica

En el caso de personas extranjeras, el trámite únicamente podrá realizarse con pasaporte vigente o, cuando aplique, con CURP temporal para extranjeros.

Información personal que deberás proporcionar

Independientemente del documento presentado, se solicitarán los siguientes datos:

Nombre completo, tal como aparece en la identificación oficial.

CURP (si no se conoce, puede consultarse en el portal oficial del gobierno).

Si el proceso se realiza de manera remota, también será necesaria una prueba de vida, que consiste en una selfie para validar la identidad y comprobar la autenticidad del documento.

Desvinculación de datos en Telcel

En caso de que un usuario solicite la desvinculación de su identificación y CURP de una línea Telcel, deberá cumplir los mismos requisitos que se exigen para la vinculación inicial.

A partir del 6 de febrero de 2026, Telcel habilitará un Portal de Consulta Telcel, donde los usuarios podrán verificar si existe alguna línea asociada a su CURP (personas físicas) o a su RFC (personas morales).

Plazo máximo y consecuencias por no vincular la línea Telcel

Los usuarios tendrán hasta el 29 de junio de 2026 para completar la vinculación de su línea Telcel. A partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas Telcel no vinculadas serán suspendidas.

Mientras la línea permanezca suspendida, solo se permitirá realizar llamadas a números de emergencia, como el 911, 074, 079, 088 y 089, hasta que se complete el proceso de vinculación correspondiente.

