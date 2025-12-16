"Acompañamiento a Cuentahabiente": así puedes proteger tu aguinaldo de un robo

Con la llegada de diciembre, millones de trabajadores en México reciben el aguinaldo, un ingreso que suele destinarse a diversos gastos propios de la temporada. No obstante, este periodo también se caracteriza por un incremento en robos y asaltos, especialmente al momento de retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos o sucursales bancarias, lo que hace necesario extremar precauciones.

Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha el programa “Acompañamiento a Cuentahabiente”, un servicio gratuito enfocado en brindar mayor seguridad a quienes necesitan realizar retiros de efectivo.

Este programa consiste en la presencia de elementos policiales que acompañan a las personas desde un punto previamente acordado hasta el banco o cajero automático. El objetivo es disminuir los riesgos durante el proceso de retiro, particularmente en fechas en las que se realiza el cobro del aguinaldo.

¿Cómo funciona el programa “Acompañamiento a cuentahabiente”?

ESPECIAL/GOBIERNODEMEXICO

El servicio puede solicitarse de forma sencilla a través de la aplicación Mi Policía. Al ingresar, el usuario debe elegir la opción “Acompañamiento a cuentahabiente”, lo que permite establecer contacto con una línea de apoyo para coordinar la asignación de un policía. El elemento designado permanece con la persona el tiempo que sea necesario, hasta que concluye la operación bancaria.

Además de la aplicación, las autoridades señalaron que el acompañamiento también puede solicitarse por otras vías. Está disponible marcando al 911 o llamando a la Unidad de Contacto del Secretario. En promedio, el tiempo de respuesta es de aproximadamente tres minutos, dependiendo de la ubicación del solicitante, y el apoyo se mantiene durante todo el tiempo requerido.

La SSC recordó que el plazo máximo para que los trabajadores reciban el aguinaldo es el 20 de diciembre. Por ello, reiteró la recomendación de evitar retiros innecesarios, utilizar cajeros automáticos en zonas seguras y solicitar el acompañamiento policial en caso de manejar efectivo durante estas fechas.

BB