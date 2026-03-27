El Banco de México sorprende con recorte de tasa de interés en 25 puntos

El Banco de México (Banxico) sorprendió y recortó la tasa de interés referencial 25 puntos base para pasar de 7% a 6.75%, en una decisión por mayoría.

Es la primera disminución que hace en lo que va de 2026, de dos bajas que esperan los analistas para este año.

De acuerdo con el anuncio de política monetaria, el instituto central anticipó que hacia delante, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, se valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional.

Sólo dos integrantes de la Junta de Gobierno, Jonathan Heath y Galia Borja, votaron por mantener el mismo nivel de restricción.

“Sorpresivamente Banxico recortó su tasa de interés”, dijo la directora de Análisis Económico y Financiero de banco Base, Gabriela Siller.

Explicó que no se esperaba un ajuste a la baja ante el repunte importante de la inflación general durante la mitad de marzo, que lleva 139 quincenas por encima de la meta puntual de 3% y un promedio de 5.3% en ese periodo.

Desde su punto de vista, hay muchos riesgos para que la inflación, el enemigo público número uno de la economía, siga una trayectoria ascendente.

“Mágicamente están esperando que la inflación regrese al objetivo de 3%”, reaccionó al conocer que Banxico ajustó al alza sus pronósticos para el también llamado impuesto de los pobres en el segundo y tercer trimestre, aunque de manera marginal.

BBVA México era una de las instituciones que esperaba que el Banxico reanudara el ciclo de recortes ante expectativas inflacionarias bien ancladas, por lo que seguir con la pausa habría resultado contraproducente, dado los rezagos de política monetaria, dijo.

Según el anuncio de política monetaria, el órgano colegiado juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

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¿Qué significa el recorte de la tasa de interés para el consumidor?

Crédito. Los préstamos podrían volverse un poco más baratos. Si se tiene o se planea adquirir un crédito (tarjeta, auto, hipoteca), se podrían pagar menos intereses con el tiempo.

Expectativas. Apuesta por estabilidad. Banxico confía en que la inflación bajará, aunque algunos especialistas consideran que el panorama aún es incierto.

Consumo. Se incentiva el gasto. Tasas más bajas buscan que las personas pidan más crédito y consuman más, impulsando la economía.

Inflación. Persisten riesgos. Si la inflación no baja como se espera, el dinero puede perder valor pese a la reducción de tasas.

Tendencia. Señal de futuras bajas. Aunque el recorte es pequeño, indica que podrían venir más reducciones en los próximos meses.

Tipo de cambio. Posible presión al peso. Tasas más bajas pueden hacer menos atractivo invertir en México, lo que podría impactar el valor del peso frente al dólar.

Ahorro. Los rendimientos bajan. El dinero en cuentas de ahorro o inversiones conservadoras podría generar menos ganancias.

El peso se deprecia 1% respecto al dólar

El peso mexicano registró una depreciación significativa frente al dólar este jueves, en un contexto marcado por el fortalecimiento global de la moneda estadounidense y la incertidumbre derivada de tensiones geopolíticas.

El tipo de cambio cerró la jornada en 17.9549 pesos por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), lo que representó una pérdida de 18.55 centavos respecto al cierre previo de 17.7694 unidades. Esta variación equivale a una caída de 1.04% para la divisa nacional.

Durante la sesión, el dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.8655 y un mínimo de 17.7561 pesos, reflejando volatilidad en los mercados cambiarios.

El retroceso del peso se dio en un entorno de mayor demanda por activos considerados refugio, impulsada por noticias relacionadas con conflictos internacionales. A ello se sumó el impacto de un sorpresivo recorte en la tasa de interés de referencia en México.

Por su parte, el Índice Dólar (DXY), que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas, avanzó 0.23% para ubicarse en 99.87 unidades.

OCDE sube expectativa de crecimiento

En un contexto de moderado crecimiento global afectado por la guerra en Medio Oriente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó al alza el pronóstico para México en 2026 a 1.3%, desde el 1.2% estimado en diciembre de 2025.

El organismo mantuvo en 1.7% la previsión para 2027, aunque el país seguirá por debajo del promedio mundial, estimado en 2.9% para este año y 3% para el siguiente.

En su Reporte provisional del Panorama Económico, la OCDE anticipó que la economía global se desacelerará 0.4 puntos frente a 2025, debido a altos costos energéticos, menor consumo e incertidumbre por el conflicto bélico.

Para 2027 se prevé una ligera recuperación, condicionada a la baja gradual en precios de la energía. La guerra ha elevado costos y afectado rutas clave, generando inflación y volatilidad financiera.

“El aumento en los precios de la energía ocurre en un contexto donde la inflación ya es elevada”, señaló la OCDE.

México se beneficia de menores aranceles en Estados Unidos, destino de hasta 90% de sus exportaciones.

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