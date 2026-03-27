Riesgo de contingencia: Así aplica el Hoy No Circula este 27 de marzo en CDMX y Edomex

Este viernes el área metropolitana de la Ciudad de México amaneció con una calidad del aire extremadamente mala, alertó la Dirección de Monitoreo Atmosférico, por lo que existe la posibilidad de activar la contingencia ambiental y activar el Doble Hoy No Circula.

El comunicado de la dependencia donde se informe de la determinación de activar la contingencia o no se espera a las 10:00 horas, en tanto, el programa de restricción vehicular se aplicará de manera normal:

¿Qué autos no circulan hoy?

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Están exentos de la restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era extremadamente mala, con un nivel de riesgo extremadamente alto, es decir, que toda la población tiene una alta probabilidad de experimentar efectos graves en la salud.

El problema se centra en la estación Atizapán, que reportaba los indicadores extremos.

Tlalnepantla, por su parte, daba cuenta de una calidad aceptable; el resto de estaciones, no obstante, señalaba una buena calidad.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

