La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgo (CEPCyGR) informó que, para este domingo y la mañana del lunes, se prevén heladas, lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado por el frente frío número 13.

Las regiones donde se ha pronosticado un marcado descenso de temperatura y lluvias de intensidad variable son la Sierra de Juárez, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Flores Magón e Istmo de Tehuantepec.

Lee también: Frente frío 13 dejará lluvias y bajas temperaturas en estos estados

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío número 13 y una masa de aire de origen ártico estarán desplazándose sobre el Golfo de México y el sureste del país. La probabilidad de heladas, precisó, se pronostica para el amanecer del lunes, y se prevé evento de norte fuerte a intenso en el oriente del Istmo, con rachas mayores en el tramo La Venta–La Ventosa, que se extenderán hacia el Golfo de Tehuantepec, donde se desarrollará oleaje elevado de hasta 3 metros de altura.

Frente frío 13 ocasionará lluvias en algunos estados del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalló que, para hoy, el frente frío número 13 se desplazará rápidamente sobre el norte, noreste y oriente del país; en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Hidalgo, Veracruz y Puebla; lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla, así como en la península de Yucatán; intervalos de chubascos en Nuevo León y Querétaro; además de lluvias aisladas en Coahuila y estados del centro del país.

En el caso del estado de Oaxaca, la CNPC informó que por la mañana habrá ambiente fresco a templado, y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el Istmo de Tehuantepec y costas de la región; cielo medio nublado a nublado; lluvias puntuales intensas y posibles descargas eléctricas en Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).

Te puede interesar: Por lluvias y frío, suspenden clases para mañana lunes en este estado

Estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén chubascos con descargas eléctricas en Guerrero. La masa de aire ártico asociada al frente, en combinación con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán un marcado descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, previéndose ambiente muy frío a gélido con heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, se prevé evento de Norte con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose gradualmente hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas; y con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tabasco y Campeche, así como vientos fuertes a muy fuertes en estados del norte y centro de México.

Se pronostica caída de nieve en cimas del Pico de Orizaba

Durante la madrugada del lunes, se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico generará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur del país. Finalmente, en el resto del territorio nacional predominará cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS