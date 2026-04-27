Ola de calor se intensifica en CDMX, estas serán las temperaturas más altas

La ciudad de México sufrirá de un aumento de temperatura, provocando alertas por el calor y contaminación ambiental, siendo la temperatura máxima su superior a 32°C.

Dentro de las zonas del sur, la temperatura oscilará entre los 26°C, no obstante, en el resto del estado la temperatura será superior a los 30°C. Por su parte, los días más calurosos esta semana martes, miércoles y jueves.

Las autoridades recomiendan no consumir alimentos de la calle, puesto que las altas temperaturas provocan que la comida se eche a perder más rápido.

¿Cuáles serán las alcaldías más calurosas?

Estas serán las alcaldías con las temperaturas más altas:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustaco A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Asimismo, las temperaturas más altas serán entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Los automóviles son algunos de los lugares más calurosos

Los coches estacionados bajo el sol intenso, son unos de los puntos con calor extremo durante esta temporada, la cual se da de la primavera hasta el comienzo de la temporada de lluvias.

Es indispensable nunca dejar niños ni mascotas dentro de los vehículos estacionados, pues las temperaturas dentro de ellos pueden llegar a rebasar los 50°C, y puede llegar a los 66°C en aproximadamente una hora.

Estas son las recomendaciones

Se recomienda mantenerse hidratado y utilizar ropa ligera y clara, de preferencia de materiales transpirables como algodón. También es importante evitar hacer ejercicio de alto impacto, especialmente al aire libre, pues además de que el calor es más intenso, la calidad del agua no será buena.

Por otra parte, s e recomienda evitar salir durante las horas pico de calor de la 1:00 p.m. y 4:00 p.m. , y por el contrario, permanecer en lugares frescos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL