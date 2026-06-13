El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que apoya a las autoridades de Oaxaca en la investigación para detener a los responsables del asesinato del alcalde de la coalición PAN-PRI-PRD en San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez, ocurrido este sábado durante un ataque armado.

A través de X, aseguró que "no habrá impunidad" y que las fuerzas federales reforzaron su presencia en la región de la mixteca con un despliegue operativo con la intención de proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad.

Lamentó el homicidio del presidente municipal e indicó que las autoridades federales mantienen coordinación permanente con el gobierno de Oaxaca para dar con los responsables.

"Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad. El Gabinete de Seguridad ha reforzado su presencia en la zona con un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad", señaló el Gabinete de Seguridad de México.

JM