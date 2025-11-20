Nuevo Reglamento de Tránsito en Edomex: ¿Cuándo entra en vigor y quiénes podrán multarte?

El Gobierno del Estado de México presentó una versión renovada de su Reglamento de Tránsito con el propósito de reforzar la seguridad vial y priorizar la protección de peatones, niñas, niños, ciclistas, motociclistas y automovilistas. La intención central: construir una cultura vial más responsable y reducir riesgos en el espacio público.

Si vives en el Edomex o circulas con frecuencia por sus vialidades, estas son las claves más importantes para entender qué cambia, desde la jerarquía de movilidad hasta quiénes tienen autorización para aplicar sanciones.

¿Cuándo entra en vigor el nuevo reglamento?

Aunque las modificaciones fueron publicadas en la Gaceta Oficial el 10 de noviembre, su aplicación comenzará el 25 de noviembre, es decir, 15 días después de su publicación oficial.

Una nueva jerarquía vial: primero las personas

El reglamento reorganiza las prioridades en la vía pública. Ahora, la protección se ordena así:

Peatones

Ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados

Transporte público de pasajeros

Vehículos particulares motorizados

El objetivo es garantizar una movilidad más segura para quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad.

Multas más justas: adiós a sanciones fijas

Las sanciones dejan de tener un monto único y se ajustan a tres niveles —mínimo, medio y máximo— con base en la proporcionalidad establecida por la Suprema Corte.

La intención es desincentivar infracciones sin imponer cargas excesivas: quien cumple paga menos; quien reincide, paga más.

Así se clasifican las nuevas infracciones:

Mínima: Sin historial de infracciones.

Media: Con 2 o 3 sanciones no pagadas.

Máxima: Con 4 o más multas pendientes.

A medida que se liquidan, las infracciones se eliminan del historial del conductor, promoviendo la regularización voluntaria.

X / @SEMOV_Edomex

¿Quiénes pueden multarte en el Edomex?

Solo autoridades estatales y municipales con competencia en materia de tránsito pueden imponer sanciones.

En vialidades estatales, exclusivamente pueden infraccionar las Agentes de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, quienes son identificables por:

Camisa blanca con franjas naranjas

Pantalón azul marino

Uso de una terminal electrónica tipo Handheld para expedir la multa en el momento

Infracciones más comunes y cuánto costarán

Conducir sin licencia o con licencia vencida: Hasta 20 UMA (≈ 2,262.80 pesos); no implica retiro del vehículo.

No tener holograma de verificación vigente o circular siendo altamente contaminante: Hasta 20 UMA y retención del vehículo.

No cumplir con la verificación vehicular obligatoria: Hasta 20 UMA y retención del vehículo.

No usar cinturón de seguridad: Hasta 5 UMA (≈ 565.70 pesos).

Ignorar señalamientos restrictivos: Hasta 20 UMA.

Usar el celular al conducir: Hasta 20 UMA.

(Cada UMA en Edomex equivale a 113.40 pesos)

Reglas más estrictas para motociclistas

Solo adultos con licencia vigente (física o digital) pueden conducir.

Queda prohibido transportar a menores que no puedan sostenerse o apoyar los pies en los reposapiés.

El uso de casco certificado, con antigüedad no mayor a cinco años, es obligatorio.

El rebase solo puede hacerse por el carril izquierdo.

No se permite cargar objetos que comprometan la estabilidad o visibilidad.

X / @SEMOV_Edomex

Multas por llevar a menores de 12 años

Si un menor de 12 años no puede sujetarse o sentarse correctamente en una motocicleta, el conductor será sancionado con entre 16 y 20 UMA, es decir, aproximadamente entre mil 814.40 y dos mil 268.

