Nuevo Reglamento de Tránsito en Edomex: ¿Cuándo entra en vigor y quiénes podrán multarte?

El Gobierno del Estado de México presentó una versión renovada de su Reglamento de Tránsito con el propósito de reforzar la seguridad vial y priorizar la protección de peatones, niñas, niños, ciclistas, motociclistas y automovilistas. La intención central: construir una cultura vial más responsable y reducir riesgos en el espacio público. Si vives en el Edomex o circulas con frecuencia por sus vialidades, estas son las claves más importantes para entender qué cambia, desde la jerarquía de movilidad hasta quiénes tienen autorización para aplicar sanciones.Aunque las modificaciones fueron publicadas en la Gaceta Oficial el 10 de noviembre, su aplicación comenzará el 25 de noviembre, es decir, 15 días después de su publicación oficial.El reglamento reorganiza las prioridades en la vía pública. Ahora, la protección se ordena así:El objetivo es garantizar una movilidad más segura para quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad.Las sanciones dejan de tener un monto único y se ajustan a tres niveles —mínimo, medio y máximo— con base en la proporcionalidad establecida por la Suprema Corte. La intención es desincentivar infracciones sin imponer cargas excesivas: quien cumple paga menos; quien reincide, paga más.Así se clasifican las nuevas infracciones:A medida que se liquidan, las infracciones se eliminan del historial del conductor, promoviendo la regularización voluntaria.Solo autoridades estatales y municipales con competencia en materia de tránsito pueden imponer sanciones.En vialidades estatales, exclusivamente pueden infraccionar las Agentes de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, quienes son identificables por:(Cada UMA en Edomex equivale a 113.40 pesos)Si un menor de 12 años no puede sujetarse o sentarse correctamente en una motocicleta, el conductor será sancionado con entre 16 y 20 UMA, es decir, aproximadamente entre mil 814.40 y dos mil 268.EE