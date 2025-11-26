El pasado 25 de noviembre, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, emitió un comunicado en donde reiteró que la afectación a terceros no es la vía para lograr una solución, con respecto a los bloqueos carreteros que se mantienen en distintos estados del país por parte de transportistas y campesinos.En este comunicado, la Segob exhortó a los manifestantes a sentarse a dialogar en una mesa de trabajo para lograr acuerdos y evitar afectaciones a la población, bajo el argumento de que el cierre de vialidades impide el ejercicio del derecho al libre tránsito de la ciudadanía y afecta gravemente el paso de servicios y productos necesarios para la vida y economía de las comunidades.En una rueda de prensa encabezada por Segob, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, y César Yáñez, subsecretario de Gobernación, que se llevó a cabo el pasado 24 de noviembre, cuando iniciaron los bloqueos carreteros, Rosa Icela sostuvo que hay intereses políticos de la oposición (PRI, PAN y PRD) detrás de las movilizaciones de transportistas y campesinos, y reiteró que no hay motivo para las movilizaciones porque hay diálogo abierto y permanente.La autoridad reconoció la obligación que tiene de atender a toda la población, escuchar sus demandas y buscar alternativas de solución; sin embargo, también tiene claro, según el boletín publicado, que quienes se manifiestan deben actuar con responsabilidad y evitar dañar la vida y actividades de la ciudadanía, por lo que reiteraron que el diálogo es la ruta correcta para el establecimiento de consensos.El pasado martes, en las instalaciones de la Segob, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; de Economía; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Conagua, con dirigentes de organizaciones de productores agrícolas y transportistas, para definir mecanismos de atención de sus solicitudes.Sin embargo, los manifestantes no aceptaron la realización de mesas de trabajo, ni tampoco accedieron a la liberación de las carreteras bloqueadas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF