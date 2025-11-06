Niegan libertad condicional a Carlota 'N', investigada por homicidio en Edomex

Una jueza del Poder Judicial del Estado de México rechazó la solicitud de modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a arraigo domiciliario para Carlota “N”, una mujer de 74 años que enfrenta proceso penal por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el municipio de Chalco.

Durante una audiencia que se extendió por más de seis horas, la defensa de la imputada presentó cerca de 70 pruebas, entre ellas certificados médicos que acreditan que la adulta mayor padece una enfermedad crónico-degenerativa, con base en ello, los abogados argumentaron que la ley permitiría que continuara su proceso en su domicilio; sin embargo, la jueza desestimó la petición.

Los hechos que se le imputan a Carlota “N” ocurrieron durante un intento de desalojo en una vivienda de su propiedad, presuntamente ocupada por invasores.

En un video difundido en redes sociales se observa a la mujer disparar un arma de fuego, tras lo cual una persona cae al suelo, como resultado del incidente, dos personas perdieron la vida y una más resultó herida.

Por su parte, el hijo de la acusada declaró que su madre reaccionó al escuchar una detonación previa, lo que habría motivado su respuesta armada.

Carlota “N” y dos de sus familiares fueron detenidos tras el incidente y posteriormente vinculados a proceso penal, hasta el momento, permanecerán recluidos mientras continúan las investigaciones correspondientes.

