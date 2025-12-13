Ayer arrancó una tradición muy mexicana que mezcla celebración, fe y convivencia: el famoso Maratón Guadalupe-Reyes.

El Maratón Guadalupe-Reyes es una expresión popular que abarca el periodo festivo que inicia el 12 de diciembre, con la conmemoración de la Virgen de Guadalupe, y concluye el 6 de enero, Día de Reyes .

Aunque no forma parte de un calendario oficial , los mexicanos lo utilizan para describir —con humor y mucho orgullo— las semanas más intensas de convivencia, celebraciones familiares, posadas, cenas y actividades religiosas.

Durante este lapso, casi cada día tiene un motivo especial: desde las posadas, las grandes cenas de Nochebuena y Año Nuevo, hasta la esperada llegada de los Reyes Magos. Para muchos, además, es un tiempo de unión familiar, reflexión y descanso.

¿Cómo surgió esta tradición?

La frase Guadalupe-Reyes comenzó a circular en el lenguaje cotidiano a partir de la década de 1990. Su origen se asocia al ingenio popular para nombrar, de forma simpática, la larga cadena de festejos que caracteriza a estas semanas.

De acuerdo con la UNAM, en los años noventa las autoridades del entonces Distrito Federal implementaron un operativo especial llamado Guadalupe-Reyes. Este programa iniciaba el 12 de diciembre para resguardar a los peregrinos que acudían a la Basílica de Guadalupe y terminaba el 6 de enero, fecha en que los Reyes Magos visitan los hogares de niñas y niños.

Las compras previas, sobre todo la noche del 5 de enero, también requerían vigilancia debido al gran movimiento en tiendas y mercados.

Con el tiempo, los habitantes de la ciudad adoptaron el nombre de este operativo para describir, de manera informal, el maratón de fiestas que abarca del 12 de diciembre al 6 de enero .

Algunas personas incluso extienden este "maratón" un poco más, hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA