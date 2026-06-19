Marchas en CDMX hoy 19 de junio: Rutas, horarios y calles cerradas por la CNTE

Este viernes 19 de junio, múltiples marchas y bloqueos desquiciarán el centro y sur de la Ciudad de México (CDMX). Aquí te decimos qué calles evitar para no quedar atrapado. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) ha emitido alertas tempranas sobre diversas concentraciones que afectarán severamente la movilidad urbana.

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El evento principal de la jornada está encabezado por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los docentes disidentes han convocado a una marcha masiva que paralizará una de las arterias más importantes y transitadas de la capital del país.

Ruta marcha del CNTE este 19 de junio en CDMX

La cita oficial para los manifestantes está programada a las 10:00 horas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Desde este icónico monumento ubicado sobre Paseo de la Reforma, el numeroso contingente iniciará su recorrido a pie hacia el corazón de la ciudad. El destino final de esta gran movilización son las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), las cuales se encuentran ubicadas en la calle Abraham González número 48, dentro de la céntrica colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta magisterial busca exigir justicia y conmemorar el décimo aniversario de los trágicos enfrentamientos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, un evento que marcó profundamente al gremio.

Además de la marcha principal en el centro, a las 11:00 horas, una comisión negociadora del magisterio instalará una mesa de diálogo en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este recinto se ubica en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, lo que podría generar un intenso tráfico en la zona sur de la capital.

Otras marchas en CDMX HOY viernes 19 de junio

La agenda de protestas ciudadanas no termina con los maestros. A las 12:00 horas, el colectivo conocido como Laboratorio 4:20 realizará una concentración pacífica para recabar firmas en el concurrido cruce de Avenida Chapultepec y Amberes, también en la colonia Juárez.

Por la tarde, el panorama vial se complicará aún más con bloqueos programados a partir de las 17:00 horas. Se esperan cortes totales a la circulación vehicular en Avenida Álvaro Obregón 73, en la colonia Roma Norte, y en Avenida Emiliano Zapata 47, en la colonia Portales Norte.

A lo largo de todo el día, las autoridades de tránsito también prevén cierres intermitentes por manifestaciones en República de Cuba 11, en el Centro Histórico, y sobre la importante Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la colonia Roma.

Para que estas movilizaciones no arruinen tu viernes ni retrasen tus planes, es fundamental planificar tus traslados con mucha anticipación y mantenerte informado a través de los canales oficiales de vialidad.

Anticipa tu salida: Agrega al menos 40 minutos extra a tu tiempo habitual de traslado si forzosamente debes cruzar por la zona centro o sur de la ciudad.

Agrega al menos 40 minutos extra a tu tiempo habitual de traslado si forzosamente debes cruzar por la zona centro o sur de la ciudad. Usa alternativas viales: Prefiere utilizar el Circuito Interior o el Anillo Periférico para evitar los embotellamientos seguros en Paseo de la Reforma y Avenida Chapultepec.

Prefiere utilizar el Circuito Interior o el Anillo Periférico para evitar los embotellamientos seguros en Paseo de la Reforma y Avenida Chapultepec. Opta por el transporte subterráneo: El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX será tu mejor aliado hoy, ya que el Metrobús de las Líneas 1 y 7 seguramente sufrirá interrupciones y desvíos.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX será tu mejor aliado hoy, ya que el Metrobús de las Líneas 1 y 7 seguramente sufrirá interrupciones y desvíos. Monitorea las redes sociales: Sigue de cerca la cuenta oficial de OVIAL CDMX en X para recibir actualizaciones precisas y en tiempo real sobre los cortes viales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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