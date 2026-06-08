La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que suspenderá sus actividades el próximo 11 de junio, debido a las afectaciones a la movilidad que se prevén con motivo de la ceremonia de inauguración y el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte.

A través de un comunicado, la universidad señaló que para esa fecha se han anunciado diversos cierres viales que provocarán afectaciones severas al desplazamiento de personas durante los horarios laborales.

La institución indicó que la decisión se tomó considerando que los ciclos escolares semestral y anual ya concluyeron, por lo que actualmente existe una disminución grande en la afluencia dentro de las entidades académicas.

Aseguran es una excepción

La UNAM aseguró que la suspensión de actividades aplicará exclusivamente durante esa jornada y detalló que la medida es excepcional, lo que quiere decir que no se repetirá para futuras situaciones similares.

El 11 de junio, la Ciudad de México será sede de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y del primer encuentro del torneo. Por esto, las autoridades han previsto un operativo especial de movilidad y seguridad en los alrededores del Estadio Banorte, lo que obstaculiza la movilidad en la ciudad.

NG