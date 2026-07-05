Domingo, 05 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Marcas se suman a la campaña "no inglés" en apoyo a la selección mexicana

Entre las publicaciones atribuidas a las marcas aparecen The North Face, que se presenta como “La Cara Norte”; Nissan, que firma como “El Tío Nissan”

Por: EFE

Aficionados de México celebran el triunfo sobre Ecuador el pasado martes, al terminar la transmisión de un partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026, en Toluca. EFE/ F. Gutiérrez

Aficionados de México celebran el triunfo sobre Ecuador el pasado martes, al terminar la transmisión de un partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026, en Toluca. EFE/ F. Gutiérrez

Diversas marcas de alimentos, ropa, automóviles, productos de limpieza y entretenimiento se unieron este fin de semana en redes sociales a la campaña "no inglés", una estrategia de marketing con un enfoque humorístico para mostrar su apoyo a la selección mexicana de cara a su encuentro mundialista frente a Inglaterra.

La dinámica, promovida por la cuenta "Fútbol a lo Vualá", invitó a empresas y creadores de contenido a modificar de forma temporal su comunicación en plataformas digitales, eliminando palabras en inglés y adaptando al español nombres, productos y expresiones relacionadas con sus marcas.
En varias de éstas empresas, el llamado rige hasta el lunes y se dirige a comunidades de aficionados, clientes y consumidores.

Te recomendamos: ¿Te pueden prohibir escuchar música en el trabajo? Esto dice la LFT

Entre las publicaciones atribuidas a las marcas aparecen The North Face, que se presenta como “La Cara Norte”; Nissan, que firma como “El Tío Nissan”; KFC, que usa “Pollo Frito Kentucky”; OfficeMax, que pide ser llamada “Oficina Máxima”, y Mitsubishi Motors, que asegura que mientras juegue México no usará “llave inglesa”.

La campaña también incluyó juegos de palabras con productos

Nissan propuso llamar “Sendero X” al X-Trail, “Patadas” al Kicks, “Frontera” al Frontier, “Encontrador de caminos” al Pathfinder y “Marzo” al March.

Quaker afirmó que, “como muestra de apoyo”, las ‘overnight oats’ quedaban prohibidas y que todos desayunarían “avena trasnochada”.

Otras marcas adaptaron sus identidades con referencias futboleras o culinarias.

Scrub Daddy México se presentó como “Tallapapi”, la cadena de tiendas 7-Eleven México pidió ser llamado “Siete Once”, Chubbies Burger se transformó en “Gorditos Hamburguesas” y Prudence anunció que dejaría temporalmente ese nombre para convertirse en “Prudencia”.

Lee también: Registro obligatorio de celulares: cuándo debes registrar tu línea según tu número de teléfono

El tono de las publicaciones fue mayoritariamente lúdico. Pizza Hut recomendó cambiar la salsa inglesa por morita y afirmó que “no es personal. Es fútbol”, mientras Innovasport dijo apoyar “a todos los que soñamos con el histórico pase a Cuartos”.

Los 49ers de San Francisco pidieron ser llamados “Los Cuarenta y Nueves de San Francisco”, en tanto que el llamado también alcanzó a Burger King como “El Rey de la Hamburguesa”, Dairy Queen como la “Reina de los Lácteos”, Subway que se denominó “Metro”, mientras que Little Caesars pasó a ser “pequeño César”, New Era a “Nueva Era” y Carls Jr a Carlitos y la Estrella Feliz”.

Aunque el ejercicio es temporal mostró cómo marcas con presencia en México aprovecharon el partido contra Inglaterra para sumarse a la conversación digital y al apoyo a la selección mexicana.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones