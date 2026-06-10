A solo dos días del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comienza a generar modificaciones importantes en distintos puntos del país.

La medida no se limita a operativos de seguridad o ajustes de movilidad. Diversos gobiernos estatales han comenzado a anunciar la suspensión de clases y actividades gubernamentales para el próximo 11 de junio, fecha en la que la Selección Mexicana debutará en el torneo.

El tema tomó fuerza después de que, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informara que en la Ciudad de México se suspenderían las clases y actividades administrativas no esenciales con motivo de la inauguración mundialista. A partir de ese anuncio, varias entidades comenzaron a emitir sus propias disposiciones.

SUN/ARCHIVO

Estos estados ya confirmaron suspensión de clases

Hasta el momento, diez entidades federativas han anunciado oficialmente la suspensión de actividades escolares para el jueves 11 de junio. La decisión aplica en distintos niveles educativos dependiendo de cada estado y, en algunos casos, también incluye la suspensión de labores en dependencias gubernamentales.

Estados con suspensión confirmada

Ciudad de México: suspensión de clases en todos los niveles educativos.

Estado de México: suspensión en escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior.

Michoacán: suspensión de clases en todos los niveles del sistema público e incorporado.

Jalisco: suspensión de clases y actividades gubernamentales.

Nayarit: suspensión de clases en planteles públicos y actividades gubernamentales.

Querétaro: suspensión de actividades escolares anunciada por el gobernador Mauricio Kuri.

San Luis Potosí: suspensión de clases de educación básica.

Tlaxcala: suspensión de clases y labores en dependencias gubernamentales.

Veracruz: suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles.

Zacatecas: suspensión de clases en escuelas públicas y asueto para trabajadores del gobierno estatal.

Las medidas responden a distintos factores, incluyendo temas de movilidad, seguridad y organización de eventos relacionados con la inauguración de la justa mundialista.

Michoacán y Zacatecas explican por qué suspendieron clases

Algunas entidades fueron más allá de los argumentos operativos y reconocieron que la decisión también busca permitir que estudiantes y familias puedan disfrutar del partido inaugural de la Selección Mexicana.

En Michoacán, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, señaló que la suspensión permitirá a las familias vivir el ambiente del Mundial y seguir el encuentro entre México y Sudáfrica. Una postura similar fue expresada por el Gobierno de Zacatecas, que informó que la medida tiene como objetivo facilitar que las familias puedan disfrutar tanto de la ceremonia inaugural como del primer partido del combinado nacional.

Estas declaraciones reflejan el impacto social que tiene el torneo en el país, especialmente considerando que México es una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo.

Coahuila aplicará una medida diferente

No todos los gobiernos estatales optaron por cancelar las actividades escolares. En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció una alternativa que permitirá a los estudiantes seguir el encuentro sin suspender completamente las clases.

La medida establece que los alumnos de educación básica del turno matutino saldrán de clases a las 12:00 horas. De esta manera, las familias podrán prepararse para seguir el partido inaugural sin alterar totalmente la jornada escolar.

Los estados que mantendrán clases normales

Mientras varias entidades ya oficializaron la suspensión de actividades, otros gobiernos han decidido mantener sin cambios el calendario escolar.

En Morelos, el encargado de despacho del Instituto de Educación Básica, Raúl Espitia Aguirre, informó que las escuelas continuarán operando normalmente, aunque algunos planteles podrían realizar actividades relacionadas con el Mundial.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Puebla indicó que no existe ninguna modificación al calendario escolar vigente y pidió a madres y padres de familia mantenerse atentos a los canales oficiales. En Yucatán, el secretario de Educación, Juan Balam Vázquez, confirmó que tampoco habrá suspensión de clases, aunque algunos centros educativos podrían organizar actividades recreativas vinculadas a la inauguración.

La misma postura fue adoptada en Guanajuato, donde las autoridades educativas informaron que las clases se desarrollarán con normalidad el día del debut de la Selección Mexicana.

La lista podría aumentar antes del 11 de junio

Aunque ya son varias las entidades que han confirmado medidas especiales para la inauguración del Mundial, el panorama todavía no está completamente definido. Algunos gobiernos estatales continúan analizando posibles ajustes para esa fecha, por lo que no se descarta que nuevos anuncios se realicen durante las próximas horas.

Por ello, las autoridades educativas han recomendado a estudiantes, docentes y padres de familia consultar únicamente información oficial y mantenerse atentos a los comunicados emitidos por las dependencias correspondientes.

Con la inauguración de la FIFA World Cup 2026 cada vez más cerca, el entusiasmo mundialista ya comienza a reflejarse fuera de los estadios. Las decisiones tomadas por gobiernos estatales y autoridades educativas muestran cómo el debut de la Selección Mexicana está impactando la rutina de millones de estudiantes y familias en todo el país.

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BB