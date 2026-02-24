CFE suspenderá el servicio de luz en tres municipios de Jalisco: Fecha y dónde será el corte

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó mediante un boletín que realizará trabajos de mantenimiento que implicarán que se suspenda, de manera temporal, el suministro eléctrico en tres municipios de Jalisco el próximo jueves 26 de febrero de 2026.

La interrupción del servicio tendrá una duración aproximada de siete horas, en un horario de 09:00 de la mañana y hasta las 16:00 de la tarde.

¿Dónde habrá corte de luz en Jalisco? La CFE revela fecha

De acuerdo con el boletín emitido por la CFE, las afectaciones se registrarán en zonas de la Región Valles, específicamente en los municipios de:

San Juanito de Escobedo

Etzatlán

San Marcos

La CFE explicó que estos trabajos obedecen a la reubicación y modificación de estructuras eléctricas, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio en la región.

¿Por qué se suspende el servicio de luz de la CFE?

La empresa señaló que las labores de mantenimiento no pueden realizarse sin interrumpir el suministro eléctrico, ya que se busca proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios.

La CFE pidió comprensión a la población por los inconvenientes que pudiera generar esta suspensión programada.

¿Dónde reportar fallas o dudas sobre el servicio de luz de la CFE?

Para cualquier reporte, duda o aclaración, derivado de este corte o de otros servicios, la Comisión Federal de Electricidad mantiene a disposición de todos los usuarios el número de teléfono 071, que funciona como canal oficial de atención.

