A siete años de su creación, Sheinbaum destaca el crecimiento de la Guardia Nacional

Durante la ceremonia por el séptimo aniversario de la Guardia Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una "hazaña" la creación de esta corporación de seguridad, fundada en 2019 durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La Mandataria destacó que, a siete años de su creación, la institución se ha consolidado con 125 mil elementos, distribuidos en 53 coordinaciones regionales y 590 cuarteles en todo el país, lo que afirmó, refleja el crecimiento y fortalecimiento de la Guardia Nacional.

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Origen de la Guardia Nacional se remontan a 1846

La titular del Ejecutivo pronunció un discurso ante integrantes de las Fuerzas Armadas, en el que recordó que los orígenes de este cuerpo de seguridad se remontan a 1846, cuando fue creada la primera Guardia Nacional del país con el objetivo de enfrentar y contener la invasión de Estados Unidos.

"En aquel momento decisivo, miles de ciudadanos comunes respondieron al llamado de la patria y conformaron una fuerza integrada por civiles dispuestos a defender a su patria y el territorio nacional", sostuvo.

La milicia ciudadana fue abolida en 1896 durante el régimen de Porfirio Díaz.

La jefa de Estado recordó que "más de un siglo después, México volvió a enfrentar un desafío de grandes dimensiones", décadas de abandono institucional, corrupción y "una estrategia de seguridad pública que privilegió la confrontación sobre la construcción de la paz".

En ese contexto, argumentó, nació la nueva Guardia Nacional que, desde su creación, "representó una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas" como una corporación nacional profesional permanente "capaz de proteger a la población".

"Están presentes en tareas de seguridad pública, en emergencias, en desastres naturales y en cada momento en que la nación ha requerido de su compromiso", ahondó.

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Sheinbaum reconoce que la GN constituye “uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz”

Por ello, reconoció que la GN constituye en la actualidad mexicana "uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz", que corresponde a uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México.

Sheinbaum afirmó que importantes resultados de su Administración, como la disminución de homicidios en 46 %, se debe a la labor de este cuerpo militar.

Incluso aseguró que el orgullo mexicano que hoy se celebra en el Mundial también es algo que sus Fuerzas Armadas portan con alegría.

En esa misma línea, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) de México, el general Ricardo Trevilla, reconoció la labor de la GN en la ejecución del Plan Kukulcán, la estrategia integral de seguridad coordinada entre la FIFA y el Gobierno.

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