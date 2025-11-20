Como cada año las principales calles de la CDMX son el escenario de la conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, un hito en la historia de nuestro país. Ante este suceso, la movilidad urbana puede verse afectada, en esta ocasión el transporte colectivo conocido como el Metro de la Ciudad de México, ha tomado la decisión de suspender su servicio para no obstaculizar el evento masivo.

Si vas a acudir al despliegue de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército, te recomendamos tomar las precauciones necesarias, además de acudir previo al inicio del Desfile, para que puedas conseguir un lugar entre la multitud que te permita no perder ningún detalle del espectáculo visual.

Te informamos que la suspensión del servicio del Metro no será definitiva, solo aplicará en algunas estaciones, a continuación te brindamos un listado de las que se verán afectadas para que lo tomes en consideración y en caso de ser necesario, tomes vías alternas.

Las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Allende de la Línea 2 se verán suspendidas el día de hoy, esto obligará a miles de usuarios a modificar sus trayectos habituales, debido a que en las estaciones anteriormente mencionadas, no se permitirá el ascenso ni descenso de pasajeros.

El Metro de la CDMX recomienda a los viajeros recurrir a las siguientes estaciones alternas para acceder a la zona afectada:

Pino Suárez (con correspondencia con Líneas 1 y 2)

Isabel la Católica (Línea 1)

Salto del Agua (Líneas 1 y 8)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

