Licencia permanente CDMX: Estos son los módulos con menor cantidad de personas

Tras los reportes de largas filas en los módulos de atención para tramitar la Licencia Permanente en la Ciudad de México (CDMX), el gobierno capitalino confirmó una extensión del plazo para que más conductores puedan acceder al trámite durante el próximo 2026.Sin embargo, dado que la mayoría de ciudadanos busca la licencia permanente tipo "A" y los lugares para tramitarla siguen retacados, conductores han compartido en redes las ubicaciones y horarios en donde hay menor cantidad de gente. En esta nota te contamos cuáles son esos módulos.Según los comentarios de infinidad de conductores vía redes sociales, estos son los principales módulos:Así como los lugares recomendados por los internautas para tener un menor tiempo de espera, han compartido en la red algunos tips para agilizar el proceso.Si deseas sacar una cita, algunos usuarios han remendado revisar periódicamente los espacios en los módulos ubicados en las alcaldías Cuajimalpa, Xochimilco y Tláhuac.