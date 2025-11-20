Licencia permanente CDMX: Estos son los módulos con menor cantidad de personas

Tras los reportes de largas filas en los módulos de atención para tramitar la Licencia Permanente en la Ciudad de México (CDMX), el gobierno capitalino confirmó una extensión del plazo para que más conductores puedan acceder al trámite durante el próximo 2026.

Sin embargo, dado que la mayoría de ciudadanos busca la licencia permanente tipo “A” y los lugares para tramitarla siguen retacados, conductores han compartido en redes las ubicaciones y horarios en donde hay menor cantidad de gente. En esta nota te contamos cuáles son esos módulos.

¿Cuáles son los módulos con menos afluencia para tramitar la Licencia Permanente?

Según los comentarios de infinidad de conductores vía redes sociales, estos son los principales módulos:

Módulo de Calzada de la Ronda 88, en el ex Hipódromo de Peralvillo

Este lugar ha sido resaltado por los usuarios que aseguran haber realizado su trámite en 30 minutos.

Módulo de Av. Insurgentes Sur 263 en la Colonia Roma Sur

Aquí muchos usuarios han destacado haber realizado el trámite hasta en 15 minutos, llegando antes de las 7:00 de la mañana.

Módulo de la Secretaría de Movilidad Av. Álvaro Obregón 269 Colonia Roma Norte

Este lugar tiene buenas recomendaciones en la red por su ágil proceso y la buena atención.

Módulo Móvil 18 Calzada de Tláhuac 5662, San Lorenzo

Situado al interior del Walmart Tláhuac, usuarios reportan que brinda atención rápida.

Consejos para agilizar el trámite de la Licencia Permanente

Así como los lugares recomendados por los internautas para tener un menor tiempo de espera, han compartido en la red algunos tips para agilizar el proceso.

Llevar la documentación lista para entregar: Identificación oficial vigente (INE física y copia), comprobante de domicilio menor a 3 meses, CURP, examen aprobado impreso y línea de factura pagada.

Llegar temprano: Como dato general, entre las recomendaciones de otros conductores siempre se destaca que aquellos que no tengan cita, lleguen antes de las 8:00 de la mañana.

Si deseas sacar una cita, algunos usuarios han remendado revisar periódicamente los espacios en los módulos ubicados en las alcaldías Cuajimalpa, Xochimilco y Tláhuac.

