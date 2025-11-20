LFT: ¿Habrá pago doble por trabajar este 20 de noviembre?

El mes de noviembre cuenta con múltiples fechas importantes en el calendario mexicano, es por esto que ante el aniversario de un hito histórico en nuestro país, como lo es la Revolución Mexicana, existe la incertidumbre sobre si el día de hoy contará como un asueto oficial. A continuación, te informamos los detalles al respecto.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que todo trabajador que preste servicios en un día de descanso obligatorio debe recibir su salario diario más un pago doble adicional, lo que en la práctica constituye un salario triple. Sin embargo, ¿este jueves 20 de noviembre cuenta como un día de asueto oficial? Te informamos que desafortunadamente en esta ocasión no será así.

Anteriormente se llevó a cabo un megapuente que abarcó del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, en este se tomó en cuenta la conmemoración respectiva a la Revolución Mexicana, si te tocó laborar el día lunes en tu quincena se verá reflejado el pago correspondiente por trabajar en un asueto oficial.

Sabiendo esto, solo queda resaltar que si trabajas el jueves 20, este se pagará como un día normal.

