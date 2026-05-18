Morena perfila aprobar reforma para aplazar elección judicial

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó su propuesta de un calendario para aprobar la iniciativa que fue anunciada también el día de hoy, por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea cambiar la elección judicial a 2028.

En el texto se adelanta que la Comisión Permanente sea quien reciba la iniciativa del Ejecutivo el próximo jueves 21 de mayo, y se remita de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, que tendría la sesión correspondiente ese mismo día.

El dictamen sería avalado por la mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales el 26 de mayo, y al siguiente día, sería discutido y, en su caso, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, es decir, el próximo miércoles 27 de mayo.

¿En qué consiste la iniciativa de la Presidenta?

El 18 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció formalmente el envío de una reforma constitucional para aplazar la próxima elección del Poder Judicial, originalmente prevista para 2027, al 4 de junio de 2028.

De acuerdo con la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, el objetivo principal de esta modificación es facilitar la votación y evitar que el proceso judicial empate con las complejas elecciones ordinarias de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Además del cambio de fecha, la iniciativa busca rediseñar los comités evaluadores creando una Comisión Coordinadora que constate los criterios y aplique exámenes de conocimientos a los aspirantes.

Esta corrección legislativa surge como un reconocimiento implícito de las dificultades operativas enfrentadas en el primer ensayo electoral de 2025, el cual registró una participación ciudadana menor a la esperada y perfiles cuestionados por su escasa experiencia.

¿Se repetirán los errores del año pasado?

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, justificó la nueva iniciativa señalando la necesidad de evitar las críticas opositoras sobre los errores de la primera elección judicial de 2025.

"He tenido conversaciones con la consejera jurídica Luisa Alcalde, pero también he tenido conversaciones, esta mañana, con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Hablé con el coordinador del PAN, con la coordinadora de MC, con el coordinador del Verde; me falta con el coordinador del PRI y del PT, para ver la ruta legislativa", detalló en conferencia de prensa.

Monreal Ávila dijo que uno de los objetivos de la reforma es evitar las críticas de la oposición en cuanto a lo que falló en la primera elección de ministros, magistrados y jueces, realizada en 2025. Durante dicho proceso, la gran cantidad de candidaturas en la boleta provocó confusión entre el electorado, lo que motivó el uso de 'acordeones' o notas de apoyo para recordar los nombres de los perfiles a elegir.

"Están proponiendo cómo mejorar y enriquecer el proceso, y cómo evitar que las críticas sean permanentes en lo que falló, todo es perfectible. Yo creo que el número de aspirantes que motivó la crítica de los acordeones se puede eliminar con las propuestas que se hagan por parte del Ejecutivo Federal", dijo.

Añadió que la Comisión de Puntos Constitucionales deberá tomar en cuenta la iniciativa del Ejecutivo y otras que se presentaron con anterioridad, entre ellas una de los diputados morenistas Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuellar, para elaborar el dictamen que discutirá el pleno, el próximo 27 de mayo.

TG