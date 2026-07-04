La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno federal mantiene abiertas diversas investigaciones por huachicol fiscal, luego de ser cuestionada sobre una publicación que vincula a Ahavat Logistics Solution, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presuntamente ligada al Cártel Nueva Generación (CNG), con transferencias a una compañía mexicana relacionada con la importación de hidrocarburos.

Durante su conferencia de ayer, señaló que no contaba con información específica sobre esa empresa, pero aseguró que las autoridades mexicanas investigan redes de contrabando de combustibles en coordinación con instancias estadounidenses. “No tengo información específica de esa empresa, pero sí hay investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal”, afirmó.

Explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene al menos dos investigaciones de gran alcance. Una surgió tras el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque que llegó a Tampico con diésel declarado bajo un permiso de importación para otra sustancia. A partir de ese caso, dijo, se han realizado numerosas detenciones y continúan las indagatorias, incluso contra empresarios en Estados Unidos cuya extradición fue solicitada.

La segunda investigación corresponde al ingreso irregular de combustible en carros tanque ferroviarios por la frontera terrestre.

Sheinbaum destacó que los controles aduaneros y el uso de códigos QR para verificar el origen y destino del combustible han reducido el contrabando. “Ahora la Guardia Nacional puede revisar el código QR de las pipas y verificar el origen del combustible, el permiso con el que fue cargado y su destino”, explicó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, adelantó que habrá más detenciones y confirmó que existen carpetas abiertas. “Hay carpetas de investigación abiertas, algunas ya con personas detenidas y otras en las que faltan más detenciones por realizar”, indicó.

CT