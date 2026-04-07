CFE, IMSS Bienestar y SEP amplían acceso a internet gratuito

Como parte de los programas prioritarios del Gobierno de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fortaleció su estrategia de conectividad al firmar en 2025 convenios de colaboración con el IMSS Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Gracias a estos acuerdos, durante ese año se instalaron tres mil 180 Puntos de Acceso a Internet Gratuito (PAIG) en clínicas y tres mil 483 en tele-escuelas en todo el país, con el objetivo de reducir la brecha digital en comunidades prioritarias.

Meta 2026: Más de nueve mil nuevos puntos 4G

Para el primer semestre de 2026, la CFE proyecta la instalación de nueve mil cuatro puntos adicionales con tecnología 4G. De estos, seis mil 644 estarán destinados a tele-escuelas y dos mil 360 a unidades médicas del IMSS Bienestar.

Esta expansión busca garantizar que más estudiantes y pacientes puedan acceder a servicios digitales, educación en línea y atención médica con mayor eficiencia, especialmente en zonas con limitada infraestructura tecnológica.

Más de 109 mil puntos en todo el país

Al cierre de febrero de 2026, la CFE reportó un total de 109 mil 431 Puntos de Acceso a Internet Gratuito instalados en espacios públicos a nivel nacional, consolidando una red que facilita el acceso a la información y la comunicación en distintas regiones.

Además, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la CFE, a través de la Coordinación Telecom, ha llevado conectividad a las Ferias del Bienestar. Entre enero y el 27 de marzo de 2026, ya se han habilitado 48 puntos en 22 localidades.

Con estas acciones, la Comisión reafirma su papel en la expansión de servicios digitales y en la inclusión tecnológica en México.

EE