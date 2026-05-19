La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó posibles candidaturas de perfiles cuestionados rumbo a las elecciones de 2027 y aseguró que el partido no permitirá postulaciones con antecedentes polémicos o señalamientos públicos.

Durante una conferencia, la dirigente afirmó que el exboxeador Jorge “El Travieso” Arce no debería ser considerado para una candidatura debido a su pasado político y controversias previas. Arce contendió en 2024 como candidato del PAN y anteriormente lanzó críticas contra Morena.

Montiel también descartó que el senador Saúl Monreal Ávila pueda aspirar a la gubernatura de Zacatecas mientras su hermano David Monreal encabece el Gobierno estatal, al insistir en que Morena no permitirá prácticas de nepotismo.

Respecto al senador Enrique Inzunza Cázarez, señalado en investigaciones abiertas en Estados Unidos, sostuvo que el partido Morena únicamente respaldará perfiles con “trayectoria intachable”.

La dirigente aclaró que hasta ahora no tiene conocimiento formal de aspiraciones de Inzunza para contender por la gubernatura de Sinaloa y reiteró que el partido revisará cuidadosamente los perfiles rumbo al proceso electoral de 2027.

CT