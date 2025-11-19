Un comando armado perpetró un ataque a balazos, para, posteriormente, provocar un incendio en un centro nocturno en la capital de Puebla, donde dejaron encerradas a catorce personas, cinco de las cuales murieron asfixiadas y nueve más lograron ser salvadas por bomberos.

Las primeras indagatorias de las autoridades estatales revelaron que el violento ataque pudiera estar relacionado con el cobro de piso y el narcomenudeo, sin embargo, es la Fiscalía General del Estado la que lleva las investigaciones.

Ataque violento en el centro nocturno LaCoss

Los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 de la madrugada del martes, cuando seis sujetos armados arribaron al centro nocturno LaCoss —ubicado en la zona sur de la ciudad— y abrieron fuego para someter a las víctimas. Los sujetos encerraron a meseros, bailarines y clientes, y rociaron gasolina en el interior y exterior del establecimiento, así como a un vehículo, para después huir del lugar en tres motocicletas.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron salvar a nueve personas, las cuales fueron atendidas por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas.

No obstante, cinco personas —tres meseros y dos bailarinas— murieron por intoxicación de monóxido de carbono. Horas después, familiares arribaron al centro nocturno para saber las condiciones de las víctimas.

Autoridades señalan dos líneas de investigación

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez, informó que las dos principales líneas de investigación sobre el ataque se enfocan al cobro de piso y el narcomenudeo. "Tenemos dos líneas, una es el narcomenudeo y otro probable cobro es el de piso, pero estamos ajustando la investigación, tenemos bastante información que nos permite ir caminando en la investigación", declaró en conferencia de prensa.

Durante el primer semestre del año, Puebla se ubicó entre los primeros cinco lugares con el mayor número de hechos de extrema violencia, según documentó la organización civil Causa en Común. En su informe Galería del Horror, la agrupación reveló que de enero a junio, Puebla acumuló 149 hechos de violencia extrema. El número de víctimas mortales fue 156.

