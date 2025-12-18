Monte de Piedad: Ésto pasará con tu empeño luego del cierre de sucursales

La situación actual del Nacional Monte de Piedad ha despertado preocupación entre miles de personas que mantienen empeños activos o pagos en proceso. Esto ocurre en un contexto marcado por la suspensión de operaciones en diversas sucursales, derivada de la huelga que comenzó en octubre de 2025.

De acuerdo con los estados financieros dictaminados de Financiera Monte de Piedad, el desempeño económico de los últimos cinco años ha sido inestable. Luego de pérdidas significativas en 2020, se observó una recuperación parcial en 2022 y 2023; sin embargo, esta tendencia no se sostuvo y en 2024 el deterioro volvió a intensificarse, dejando a la institución con una estructura financiera frágil al comenzar 2025.

La huelga iniciada en octubre de 2025 provocó la interrupción de actividades clave, como la entrega de nuevos préstamos prendarios, los refrendos, la recuperación de prendas y la comercialización de alhajas no desempeñadas. Aunque el impacto total del paro aún no aparece en los informes financieros (ya que será reflejado en el ejercicio 2025), la falta de ingresos por estas operaciones ocurre mientras diversos gastos administrativos continúan vigentes.

SUN/ARCHIVO

¿Qué pasa con mi empeño si cierra Nacional Monte de Piedad?

Ante el cierre parcial de sucursales, el Nacional Monte de Piedad informó que se ampliaron las fechas de comercialización de los empeños cuya fecha original sea a partir del 25 de septiembre de 2025, con excepción de los autos sin resguardo. Durante este periodo extraordinario, los intereses continúan acumulándose diariamente conforme a la tasa pactada en el contrato. Los usuarios pueden verificar su nueva fecha límite de pago a través de los canales oficiales de la institución.

Asimismo, se concederá un refrendo adicional incluso en aquellos contratos que ya hayan alcanzado el número máximo permitido, se encuentren en su último mes de vigencia o no contemplaran originalmente la opción de refrendo.

¿Qué hago si tengo dudas sobre mi contrato?

En los casos en que el cliente no logre refrendar ni recuperar su prenda y esta sea vendida por la casa de empeño, aún puede existir el derecho a recibir un pago conocido como remanente o demasía. Este monto se genera cuando el precio de venta excede el valor del préstamo, más los intereses, comisiones y gastos aplicables. Dicho excedente pertenece al consumidor y no a la institución.

Para solicitar el remanente, el usuario debe revisar en su contrato la fecha de comercialización y el plazo establecido para reclamar el excedente. Posteriormente, puede acudir al Monte de Piedad con su contrato e identificación oficial para confirmar si la venta de la prenda generó un saldo a su favor. La institución tiene la obligación de entregar este monto en efectivo, y el derecho puede ejercerse hasta un año después de la venta.

Información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indica que una proporción considerable de clientes no solicita el remanente, aun cuando tiene derecho a él. En 2019, de 984 quejas relacionadas con casas de empeño, al menos 28 estuvieron vinculadas directamente con este concepto.

En caso de que el remanente no sea entregado o existan irregularidades, los usuarios pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor o contactar a Profeco mediante WhatsApp y sus redes sociales oficiales para recibir orientación.

