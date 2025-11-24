Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 24 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 24 de noviembre determina que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

