El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá una semana, del 17 al 23 de noviembre, ligeramente más cálida que la anteior; además regresa la posibilidad de que se presenten chubascos. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Michoacán, y lluvias aisladas en Jalisco y Colima. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Por su parte, Meteored prevé este lunes para Guadalajara, nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, tendremos parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 28 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 22 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 12 km/h.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta semana?

Lunes 4% de probabilidad de lluvia 29 -- 10 °C Martes 4% de probabilidad de lluvia 29 -- 12 °C Miércoles 6% de probabilidad de lluvia 29 -- 12 °C Jueves 5% de probabilidad de lluvia 28 -- 11 °C Viernes 5% de probabilidad de lluvia 28 -- 11 °C Sábado 4% de probabilidad de lluvia 28 -- 11 °C Domingo 16% de probabilidad de lluvia 28 -- 10 °C

El pronóstico del clima (lunes 17 de noviembre, 07:30 horas) prevé a este día y el próximo domingo como aquellos con las temperaturas mínimas más bajas, de 10 °C. Para el resto de la semana, serán superiores a esta cifra. Sin embargo, las condiciones climatológicas pueden variar conforme avancen los días.

¿Cómo estará el clima a nivel nacional?

Hoy, se prevé que el frente frío núm. 14 se desplace hacia Estados Unidos y deje de afectar al país. Sin embargo, otro frente frío (núm. 15) se aproximará al noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), intervalos de chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, con posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, además de vientos fuertes en el noroeste de México.

