Un ataque perpetrado por un grupo armado en contra de personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán dejó un saldo de dos policías lesionados: esto es todo lo que se sabe al respecto.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la Guardia Civil de Michoacán?

Los informes policiales indican que un convoy de la Guardia Civil circulaba sobre la carretera Uruapan-Zamora, cuando a la altura de la localidad de Carapan fue rebasado y atacado a tiros por los tripulantes de una camioneta.

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Pese a que los oficiales de la SSP repelieron la agresión, uno de los policías fue lesionado con un impacto de bala en el abdomen y otro más en una de las piernas.

El elemento herido fue auxiliado en el lugar por sus compañeros, quienes lo trasladaron a un hospital de la región para su atención médica.

Esta ofensiva criminal, perpetrada por una célula delictiva identificada por las áreas de seguridad como parte del Cártel Nueva Generación, provocó un despliegue mayor de fuerzas estatales y municipales de la región, para dar con los responsables de este hecho violento.

JM