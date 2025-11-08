México y Francia firman tratado para combatir el crimen organizado transnacional

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles firmó una Carta de Intención con Jean-Noël Barrot, ministro francés de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital, con el objetivo de fortalecer la seguridad marítima y hacer frente al crimen organizado transnacional.

Con este acuerdo, México y Francia buscan consolidar su cooperación y ampliar sus capacidades conjuntas en materia de seguridad, particularmente en el ámbito marítimo, donde ambos países comparten el interés por combatir actividades ilícitas que afectan sus costas y rutas comerciales.

La firma del documento ocurre un día después de la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a México, efectuada el viernes 7 de noviembre. Durante su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos mandatarios destacaron la importancia de coordinar esfuerzos bilaterales para enfrentar el narcotráfico y fortalecer los mecanismos de intercambio de información.

“Podemos luchar contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas. Pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente”, afirmó Macron en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

