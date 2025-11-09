Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 9 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 9 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 8Martes 11 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 7Miércoles 12 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Jueves 13 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 16 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Zapopan