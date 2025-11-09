Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 9 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 9 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 8

Martes 11 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 7

Miércoles 12 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 13 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

