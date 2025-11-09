Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 9 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 9 de noviembre anticipa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 10 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Martes 11 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 12 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 14 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 15 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

