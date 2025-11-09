Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 9 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 9 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 80%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 11 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

Miércoles 12 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Jueves 13 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Domingo 16 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

