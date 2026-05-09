México y Canadá firman acuerdo a favor de industria aeroespacial

México y Canadá dieron un nuevo paso en su alianza científica y tecnológica al firmar un acuerdo estratégico con la finalidad de fortalecer la formación de talento especializado, la investigación y el desarrollo de innovación aplicada en la industria aeroespacial.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el Tecnológico Nacional de México y la organización canadiense Mitacs suscribieron un Memorando de Entendimiento que busca conectar universidades, centros de investigación e industria para acelerar la creación de tecnologías de alto impacto.

El acuerdo fue firmado en el marco de la misión comercial encabezada por el secretario de economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y representa uno de los esfuerzos más ambiciosos de cooperación académica y tecnológica entre ambos países en materia aeroespacial.

La alianza permitirá impulsar programas conjuntos de formación, movilidad académica y transferencia tecnológica con la intención de preparar talento altamente calificado capaz de responder a las nuevas demandas de la manufactura avanzada, la ingeniería y la innovación industrial.

Además, contempla facilitar el intercambio de investigadores y fortalecer la colaboración entre universidades y empresas para transformar descubrimientos científicos en soluciones reales y comercialmente viables.

Uno de los pilares centrales del convenio será el aprovechamiento de programas estratégicos de Mitacs, organización canadiense sin fines de lucro especializada en investigación e innovación.

Entre ellos destaca el Premio Globalink de Investigación (GRA), enfocado en movilidad académica internacional, así como el programa Accelerate, diseñado para impulsar proyectos de aprendizaje vinculados directamente con la industria.

A través de estas iniciativas, México y Canadá buscan construir una red binacional de especialistas que permita generar innovación tecnológica aplicada a toda la cadena de valor aeroespacial.

La apuesta no sólo busca fortalecer la investigación científica, sino acelerar la transición de los laboratorios hacia desarrollos industriales concretos con impacto económico.

Durante la firma participaron autoridades educativas y académicas de ambos países, entre ellas el coordinador general de Fortalecimiento Académico e Institucional de Anuies, Luis Alberto Fierro Ramírez; el director Ejecutivo de Fortalecimiento Institucional de la Asociación, César Eduardo Gutiérrez Jurado; así como directores de institutos tecnológicos de Celaya, Mérida, Morelia y Querétaro.

También estuvieron presentes representantes del sistema educativo canadiense como Gervan Fearon, presidente del Instituto Politécnico George Brown; Florence Touré, vicepresidenta de Colleges and Institutes Canada (CICan); y Laura Solano Moya, directora del Colegio Canadore Internacional.

Las instituciones destacaron que México y Canadá comparten una visión complementaria basada en cadenas de valor integradas, comercio robusto y cooperación creciente en sectores de alta especialización tecnológica.

En ese contexto, el nuevo convenio permitirá vincular las redes de educación superior de ambos países con socios industriales para acelerar el desarrollo de tecnologías aeroespaciales y fortalecer la competitividad regional en América del Norte.

El acuerdo también se suma a la Alianza Estratégica Integral lanzada en 2025 por el primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a los convenios científicos firmados en 2026 para ampliar la cooperación bilateral en ciencia, tecnología e innovación.

Con esta nueva etapa de colaboración, México busca consolidarse como un actor clave en la industria aeroespacial internacional, uno de los sectores de mayor crecimiento y valor agregado en el mundo.