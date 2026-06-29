El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazó este lunes las versiones que lo vinculan con una presunta investigación por corrupción en Estados Unidos y aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de las autoridades de ese país.

A través de una carta difundida por el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, el mandatario calificó como "falsa" la información publicada por The New York Times y negó "de manera categórica, absoluta y contundente" que exista algún proceso legal en su contra.

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Asimismo, Villarreal afirmó que no hay acusación, procedimiento ni comunicación oficial, ni de autoridades mexicanas ni estadounidenses, que respalde las versiones difundidas sobre una supuesta investigación en su contra.

"Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada", criticó el gobernador.

El político reaccionó así a la publicación del diario estadounidense, que señaló a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas como presuntos objetivos de investigaciones de autoridades de EU por corrupción.

La investigación en The New York Times también sostiene que morenistas se habrían ofrecido colaborar como informantes

La información de The New York Times también sostiene que al menos una decena de gobernadores y legisladores del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se habrían ofrecido colaborar como informantes con autoridades de Estados Unidos.

El gobernador de Tamaulipas subrayó que el periódico "no dar por probada acusación alguna" en su contra, por lo que manifestó su deseo de que "la verdad prevalezca". "La verdad se acredita con hechos, no con titulares", sentenció.

Esta declaración se produce después de que el gobernador de Sonora también negara que estuviera siendo investigado por Washington en una carta enviada al The New York Times.

Al ser preguntada por esta cuestión en su conferencia de prensa diaria, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también cuestionó este lunes la publicación del periódico estadounidense y dijo que su Administración no tiene información al respecto.

La controversia se produce en medio de recientes acusaciones y versiones publicadas en medios estadounidenses sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con actividades ilícitas, señalamientos que han sido rechazados por los funcionarios aludidos y que han generado tensiones dentro de Morena.

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NA