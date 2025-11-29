México anunció ayer viernes 28 de noviembre la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes de España, luego de que en Cataluña se reportó un brote de peste porcina africana, informaron autoridades.

Esta enfermedad no afecta a seres humanos, pero es altamente contagiosa y mortal para los animales y de no ser controlada causaría grandes afectaciones, según expertos.

¿Qué dijo la autoridad sobre los casos de peste porcina africana?

En un comunicado, la Secretaría de agricultura del Gobierno de México informó "que los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Catalunya, España, notificaron la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA) en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona".

Señala que "derivado de este caso, el primero en el país europeo desde 1994, México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote".

"El Senasica puntualiza que la decisión se toma con el propósito de evitar riesgos zoosanitarios a la producción porcícola nacional, por lo que no podrán ingresar carne de cerdo, productos y subproductos como jamones o salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas".

La medida, que afecta transacciones comerciales a gran escala y productos que puedan traer viajeros, busca evitar riesgos y proteger la producción porcina mexicana de posibles enfermedades.

De acuerdo con cifras oficiales, México importa la mitad de la carne de cerdo que consume y Estados Unidos es su mayor distribuidor, con 80% del mercado, seguido de Canadá con 11%.

Aunque en un volumen mucho menor, España es el mayor distribuidor europeo de productos de cerdo en México, donde son muy populares los jamones curados y otras carnes frías, sobre todo con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

*Con información de AFP

