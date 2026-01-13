Una nueva explosión de una pipa de gas LP se registró la noche de este martes 13 de enero en la autopista México-Querétaro, lo que provocó el cierre total de la vialidad y la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, a la altura del kilómetro 80, en el municipio de Tepeji del Río, cuando la unidad circulaba con dirección a la Ciudad de México.

Automovilistas que transitaban por la zona difundieron en redes sociales imágenes del siniestro, señalando que la pipa presuntamente cayó a un barranco en el tramo conocido como “Los Bañitos”.

��Se reporta que una pipa cargada con gas LP explotó en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro.



Equipos de emergencia ya laboran en la zona y la circulación con dirección a la #CDMX permanece completamente detenida.

— Azucena Uresti (@azucenau) January 14, 2026

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), la pipa transportaba gas LP, por lo que, ante el alto riesgo, se determinó cerrar la autopista en ambos sentidos mientras se realizan las labores de control y evaluación de daños.

La magnitud del estallido fue tal que el resplandor anaranjado pudo observarse a varios kilómetros de distancia.

X / @CAPUFE

Usuarios en redes sociales reportaron haber visto el cielo iluminado alrededor de las 20:25 horas, momento en el que comenzó el incendio, el cual continuaba activo al cierre de esta información.

�� Circula otro video de la explosión registrada en la autopista #México– #Querétaro, a la altura del kilómetro 80.

— Azucena Uresti (@azucenau) January 14, 2026

Tras el incidente, el IMSS Estado de México Oriente activó sus protocolos de emergencia y mantiene a su personal en alerta ante la posible llegada de personas lesionadas. Las autoridades exhortan a la población a evitar la zona y tomar rutas alternas.

X / @IMSSedomexote

Toma tus precauciones. Consulta la ubicación aquí:

