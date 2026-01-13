Martes, 13 de Enero 2026

Explota pipa de gas en la México-Querétaro; autopista permanece cerrada (VIDEO)

La magnitud del estallido fue tal que el resplandor anaranjado pudo observarse a varios kilómetros de distancia

Por: Elsy Angélica Elizondo

Usuarios en redes sociales reportaron haber visto el cielo iluminado alrededor de las 20:25 horas, momento en el que comenzó el incendio. ESPECIAL

Una nueva explosión de una pipa de gas LP se registró la noche de este martes 13 de enero en la autopista México-Querétaro, lo que provocó el cierre total de la vialidad y la movilización de cuerpos de emergencia. 

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, a la altura del kilómetro 80, en el municipio de Tepeji del Río, cuando la unidad circulaba con dirección a la Ciudad de México. 

Automovilistas que transitaban por la zona difundieron en redes sociales imágenes del siniestro, señalando que la pipa presuntamente cayó a un barranco en el tramo conocido como “Los Bañitos”. 

     

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), la pipa transportaba gas LP, por lo que, ante el alto riesgo, se determinó cerrar la autopista en ambos sentidos mientras se realizan las labores de control y evaluación de daños. 

La magnitud del estallido fue tal que el resplandor anaranjado pudo observarse a varios kilómetros de distancia. 

X / @CAPUFE 
Usuarios en redes sociales reportaron haber visto el cielo iluminado alrededor de las 20:25 horas, momento en el que comenzó el incendio, el cual continuaba activo al cierre de esta información. 

   

Tras el incidente, el IMSS Estado de México Oriente activó sus protocolos de emergencia y mantiene a su personal en alerta ante la posible llegada de personas lesionadas. Las autoridades exhortan a la población a evitar la zona y tomar rutas alternas. 

X / @IMSSedomexote
Toma tus precauciones. Consulta la ubicación aquí: 

EE

