Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este domingo 8 de febrero prevé que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 9 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Miércoles 11 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Viernes 13 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22