Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 8 de febrero anticipa que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 11 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 12 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 13 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 15 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

