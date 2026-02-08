Domingo, 08 de Febrero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este domingo 8 de febrero determina que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 5 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

