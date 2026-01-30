Licencias de conducir en Edomex suben en 2026; costos y requisitos

La licencia de conducir es un documento oficial, personal e intransferible que autoriza a una persona a manejar vehículos automotores en la vía pública. El tipo de vehículo que el titular puede conducir está determinado por la categoría de la licencia, la cual puede corresponder a uso particular y/o servicio público.Para obtener el Formato Universal de Pago, puede acceder al siguiente enlace: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ o ingresar directamente al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Es importante considerar que, una vez realizado el pago, la acreditación puede demorar entre 24 y 72 horas. Asimismo, también es posible acudir directamente a los módulos de licencias para solicitar el formato de pago; en este caso, el pago se verá reflejado el mismo día.Por un año: $777.00 Por dos años: $1,040.00 Por tres años: $1,390.00 Por cuatro años: $1,848.00Por un año: $777.00 Por dos años: $ mil 040.00 Por tres años: $ mil 390.00 Por cuatro años: $ mil 848.00Por un año: $ mil 017.00 Por dos años: $mil 357.00 Por tres años: $ mil 809.00 Por cuatro años: $ 2 mil 410.00TG