Licencias de conducir en Edomex suben en 2026; costos y requisitos

La licencia de conducir es un documento oficial, personal e intransferible que autoriza a una persona a manejar vehículos automotores en la vía pública. El tipo de vehículo que el titular puede conducir está determinado por la categoría de la licencia, la cual puede corresponder a uso particular y/o servicio público.

Para obtener el Formato Universal de Pago, puede acceder al siguiente enlace: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ o ingresar directamente al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Es importante considerar que, una vez realizado el pago, la acreditación puede demorar entre 24 y 72 horas. Asimismo, también es posible acudir directamente a los módulos de licencias para solicitar el formato de pago; en este caso, el pago se verá reflejado el mismo día.

Requisitos para sacar la licencia “A” (Automovilista) y “E” (Chofer de servicio) por primera vez

Acta de nacimiento, carta de naturalización.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y certificada por RENAPO.

Identificación vigente con fotografía (Credencial del INE, cédula profesional con fotografía, cartilla de servicio militar nacional o precartilla, pasaporte, matrícula consular, licencia para conducir vigente expedida por el Gobierno del Estado de México).

Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses a partir de su fecha de facturación (recibo de teléfono de línea fija, agua, luz, predial o constancia de domicilio expedida por la autoridad competente), que contenga los siguientes datos: nombre de la calle, número, colonia, municipio, estado y código postal.

El interesado deberá presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México: https://smovilidad.edomex.gob.mx/guia_examen (únicamente para trámites nuevos).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF): https://rnoa.dif.gob.mx/.

Comprobante de pago de derechos o bien realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en módulo.

Tramitar licencias “C” (Motociclista) por primera vez

Acta de nacimiento, carta de naturalización.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y certificada por RENAPO.

Identificación vigente con fotografía (Credencial del INE, cédula profesional con fotografía, cartilla de servicio militar nacional o precartilla, pasaporte, matrícula consular, licencia para conducir vigente expedida por el Gobierno del Estado de México).

Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses a partir de su fecha de facturación (recibo de teléfono de línea fija, agua, luz, predial o constancia de domicilio expedida por la autoridad competente), que contenga los siguientes datos: nombre de la calle, número, colonia, municipio, estado y código postal.

El interesado deberá presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México: https://smovilidad.edomex.gob.mx/guia_examen (únicamente para trámites nuevos).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF): https://rnoa.dif.gob.mx/.

Certificado Estándar de Competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta”, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER): http://motociclistas.movimex.gob.mx/.

Comprobante de pago de derechos o bien realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en módulo.

Costos Servicio Particular

Licencia “A” para automovilistas

Por un año: $777.00

Por dos años: $1,040.00

Por tres años: $1,390.00

Por cuatro años: $1,848.00

Licencia “C” para motociclistas

Por un año: $777.00

Por dos años: $ mil 040.00

Por tres años: $ mil 390.00

Por cuatro años: $ mil 848.00

Licencia “E” para choferes de servicio particular

Por un año: $ mil 017.00

Por dos años: $mil 357.00

Por tres años: $ mil 809.00

Por cuatro años: $ 2 mil 410.00

