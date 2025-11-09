Gobernador de Sonora solicita apoyo para esclarecer explosión en tienda

A ocho días de la tragedia ocurrida en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que solicitó la colaboración de instituciones académicas y profesionales de alto nivel para apoyar en los peritajes que buscan esclarecer las causas de la explosión e incendio que cobró la vida de 24 personas y dejó 14 heridas.

Durazo detalló que pidió formalmente al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a los directores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, A.C., la participación de equipos técnicos multidisciplinarios para coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia del Estado en la investigación.

El mandatario sonorense aseguró que el objetivo es realizar una indagatoria "con verdad, rigor técnico y absoluta transparencia", y enfatizó que no permitirá la politización del caso.

"No habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios. Habrá investigaciones ministeriales y administrativas exhaustivas y rigurosas", expresó.

"Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausas, que garanticen a las víctimas contar con información concluyente y al mismo tiempo aclarar las preguntas de la opinión pública respecto de las responsabilidades penales y administrativas.

La Fiscalía de Sonora y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificarán con claridad los tramos de responsabilidad correspondientes y sólo sus conclusiones marcarán nuestra pauta, aseveró.

Durazo reconoció el dolor colectivo que ha dejado el siniestro, ocurrido el 1 de noviembre en un local ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, y destacó las muestras de solidaridad de la ciudadanía.

"Desde el primer momento supe que las palabras no alcanzarían para aliviar el sufrimiento de quienes perdieron a los suyos, ni el de una sociedad que vio quebrantada su seguridad en un acto tan cotidiano como ir a una tienda", dijo.

El gobernador reiteró su compromiso de garantizar atención inmediata y sensible a las víctimas y sus familias, así como la reparación integral del daño. También subrayó que el gobierno estatal trabaja para marcar "un antes y un después" en materia de protección civil y rendición de cuentas.

"Seguimos abrazando el dolor colectivo y trabajando con determinación para garantizar la verdad. En Sonora tenemos memoria y no olvidaremos", concluyó Durazo Montaño.

